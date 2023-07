Ricerca, prodotti e posti di lavoro Bat scommette sul talento italiano

INAUGURATO IL NUOVO hub di Bat, a Trieste. Presenti al taglio del nastro (foto) del nuovo centro globale di produzione e innovazione dedicato alle nuove categorie di prodotti a potenziale rischio ridotto, come sigarette elettroniche e altri ritrovati sostitutivi della tradizionale sigaretta, molti ospiti istituzionali e del mondo delle imprese, fra gli altri anche Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. L’investimento, fino a 500 milioni di euro in cinque anni, conferma il forte impegno dell’azienda nella valorizzazione del territorio, nel segno di una crescita sostenibile e fa di Bat la prima azienda del settore a distribuire in Italia l’intera gamma delle nuove categorie di prodotti a potenziale rischio ridotto.

A Better Tomorrow™ Innovation Hub è quindi il nuovo centro globale di produzione e innovazione di Bat Italia dedicato alle nuove categorie di prodotti a potenziale rischio ridotto, realizzato presso il sito di FREEste a Bagnoli della Rosandra, in provincia di Trieste. A oggi sono state assunte quasi 100 persone, su un totale previsto di 600: con un incremento previsto di circa 100 nuovi dipendenti all’anno per i prossimi cinque anni. I reparti produttivi potranno ospitare complessivamente fino a 12 linee produttive: a oggi tre linee produttive sono dedicate al Modern Oral Velo e una alla Nicotine Replacement Therapy. L’Innovation hub è dedicato alle nuove categorie di prodotti a potenziale rischio ridotto: oggi, Velo della categoria "Modern Oral" è il primo prodotto realizzato nel nuovo hub di Trieste e il primo "made in Italy". Bat è quindi la prima azienda del settore a distribuire in Italia l’intera gamma di queste nuove categorie, che comprende anche le sigarette elettroniche Vuse e i prodotti a tabacco scaldato come glo. Insieme a Vuse e glo, Velo si inserisce nella strategia di Bat per realizzare A Better Tomorrow™, ovvero costruire un futuro migliore riducendo l’impatto delle proprie attività sulla salute dei consumatori, proteggendo l’ambiente e coltivando una stretta collaborazione con le comunità in cui opera. Nel polo triestino saranno sviluppati anche prodotti per la terapia sostitutiva della nicotina.

Il nuovo complesso industriale ospita anche la digital boutique di BAT, l’acceleratore della trasformazione digitale dell’azienda: un laboratorio di innovazione, il primo in Europa di Bat, in linea con le altre strutture all’avanguardia realizzate per supportare le attività digitali del Gruppo e mettere a disposizione di tutte le sedi Bat nel mondo progetti pilota innovativi. "Il completamento del ‘A Better Tomorrow™ Innovation Hub’ segna una tappa fondamentale nella strategia globale di Bat per l’innovazione e la sostenibilità. Il nuovo polo produttivo è infatti dedicato ai prodotti a potenziale rischio ridotto, che fanno di Bat la prima azienda del settore a distribuire la gamma completa di queste nuove categorie in Italia. La realizzazione del nostro nuovo centro globale di produzione e innovazione rappresenta, inoltre, un contributo concreto alla crescita occupazionale ed economica del Paese. Basti pensare che al di là dei 2.700 nuovi posti di lavoro stimati e degli investimenti fino a 500 milioni di euro per il nuovo sito, alla cui costruzione hanno contribuito 88 aziende italiane con commesse per più di 35 milioni di euro, negli ultimi dieci anni Bat Italia ha investito oltre 300 milioni di euro per l’acquisto di tabacchi italiani di alta qualità, supportando circa 400 aziende della filiera agricola di Bat Italia, che conta oltre 6.000 addetti. Abbiamo inoltre creato proprio in Italia un sistema di Open Innovation che ci consente di collaborare continuativamente con innovative start up italiane che utilizzano tecnologie avanzate per dare risposte concrete alle sfide che affrontiamo", dice Fabio de Petris (foto sotto), amministratore delegato di Bat Italia.

"Questo nuovo hub ci riempie di orgoglio, perché rappresenta un traguardo importante per l’azienda, ma anche un’opportunità di crescita e sviluppo per il territorio e la comunità di Trieste. L’Innovation Hub è stato realizzato in un anno e nove mesi dall’annuncio, partendo da un prato e da un progetto su carta, in tempi estremamente brevi. Questo risultato è stato reso possibile dalla capacità di fare rete e sviluppare sinergie tra pubblico e privato: in primis con la Regione Friuli Venezia Giulia, la società di infrastrutture Interporto Trieste Spa e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Porti di Trieste e Monfalcone. Il percorso che ci ha portato qui oggi è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione di molte aziende del territorio. Un percorso che vogliamo implementare anche nel futuro per continuare a costruire un domani migliore per tutta la comunità" commenta Andrea Di Paolo, vicepresidente di Bat Trieste.

Il nuovo polo si estende su una superficie di 11.440 metri quadrati, che ricomprendono tre zone di produzione, laboratori, uffici di produzione, locali tecnici, uffici amministrativi, mensa e sale riunioni. L’Innovation Hub è stato progettato secondo i più avanzati criteri di sostenibilità e punta a ottenere la certificazione di carbon neutrality per l’inizio del 2024, quando i dati raccolti potranno confermare il raggiungimento dell’obiettivo. L’Hub infatti utilizza il 100% di energia da fonti rinnovabili, che proviene anche dal parco fotovoltaico installato su tutta la superficie del tetto e dotato di pannelli ad alta efficienza in grado di generare oltre 1.200 Megawatt di energia elettrica all’anno, equivalenti al consumo energetico annuale di 240 case monofamiliari. A questo si aggiunge un impianto a biomassa certificata.