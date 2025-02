Riapertura 2025: arriva l’area Nickelodeon: "Contribuirà alla promozione del territorio"

PIÙ DI UN MILIONE e mezzo di presenze all’anno, tante sono le persone che ogni stagione – da aprile a novembre in genere - visitano Mirabilandia e Mirabeach. Entrambi fanno parte di Parques Reunidos, un gruppo che nasce più di 50 anni fa in Spagna ed è leader mondiale nella gestione di parchi divertimento con brand consolidati, che coprono i quattro segmenti chiave del mercato: parchi divertimento, acquatici, faunistici e centri di divertimento indoor.

Mirabilandia è frequentato dalla primavera all’autunno inoltrato da turisti che la visitano più di una volta per divertimento, dalla mattina, alla sera. Nel 2025 Mirabilandia aprirà il 17 aprile, per poi accogliere i turisti fino al 2 novembre. Il management punta sempre più su servizi aggiuntivi per far vivere ai turisti italiani e stranieri esperienze uniche, divertimento e spettacoli. "Il 2025 sarà per noi una stagione molto speciale perché apriremo la nuova area Nickelodeon Land dedicata alle famiglie con bambini e giovani adulti", sottolinea Francesco Bertozzi (nella foto in alto), direttore sales & marketing di Mirabilandia. La nuova area, di oltre 25mila metri quadri, è stata realizzata grazie ad un investimento di 20 milioni di euro. "Un investimento importante che ancora una volta testimonia la grande attenzione che il Parco ha per la promozione del territorio, che passa anche attraverso un’offerta di divertimento sempre più innovativa". Nickelodeon Land avrà dieci nuove attrazioni adatte a tutta la famiglia, punti ristoro a tema per soddisfare tutti i gusti e un incredibile negozio dove acquistare fantastici ricordi della visita al Parco. Tutto in compagnia dei personaggi di Nickelodeon: SpongeBob e Patrick, le Tartarughe Ninja, Dora l’esploratrice e i PAW Patrol. Mirabilandia punta moltissimo anche sugli spettacoli, tanto che puntualmente i mesi precedenti alla riapertura del Parco, sono molti i casting per la ricerca di nuovi ballerini, cantanti e animatori. Sono oltre 150 gli artisti che ogni anno intrattengono il pubblico con spettacoli e animazione nelle arene e nei teatri interni al parco.

Altro punto di forza di Mirabilandia, oltre alle molte collaborazioni nel settore della ristorazione e dell’accoglienza, con catene alberghiere e non solo, è poi il welfare aziendale. "Per me in particolare è una vera ossessione. Ritengo che sia fondamentale avere strumenti di welfare per far si che chi lavora nel parco non solo sia tutelato, ma possa riconoscersi in un progetto comune. Il welfare aziendale è sicuramente un focus del management e in particolare della mia direzione", racconta Sabrina Mangia, direttrice generale di Mirabilandia. Nel corso degli anni sono stati fatti diversi team building, ma le azioni di welfare sono molte altre e "al momento è in corso uno studio di fattibilità per valutare la possibilità di un centro estivo per i figli dei dipendenti, che è un valore aggiunto per dei genitori che lavorano", racconta Sabrina Mangia. Degli oltre 750 dipendenti del parco, oltre la metà, 440 sono donne, mentre sono 50 i giovanissimi. "Abbiamo opportunità di lavoro e di crescita interna per uomini, donne, giovani e senior. D’altra parte, io stessa sono la prova vivente che si può crescere in un ambiente di lavoro come questo", conclude Sabrina Mangia.

Le. Ma.