ReVita trasforma le bucce in carta e salva l’ambiente

È NATA SOLO TRE ANNI FA ed è già la startup femminile più premiata d’Italia nel settore della sostenibilità: ReVita – startup e società benefit fondata da Greta Colombo Dugoni e Monica Ferro (insieme nella foto) – ha ricevuto, tra l’altro, riconoscimenti da Legambiente, Eit Manufacturing e Fondazione Bellisario. Finora ha raccolto oltre 400mila euro tra investimento ‘pre-seed’ (quello che riguarda la fase embrionale dell’azienda) e ‘seed’ (la fase successiva di raccolta di capitale) ed è stata tra le startup selezionate da Ita – Italian trade agency per il roadshow internazionale organizzato da Smau a Parigi. Ora è in chiusura di un round di finanziamento da 1,5 milioni di euro — da aggiungere ai 900mila euro vinti con il bando ‘Smart&start’ di Invitalia — finalizzato a incrementare la capacità di produzione, accelerare il go-to-market e stringere nuove partnership industriali.

Chimiche di formazione, da tempo impegnate nella sostenibilità, Greta Colombo Dugoni e Monica Ferro hanno deciso – dopo un dottorato al Politecnico di Milano e alcuni anni di ricerca su chimica verde e cellulosa – di unire le forze per rispondere a una domanda sempre più urgente: come produrre senza consumare nuove risorse? La risposta è arrivata dagli scarti agroalimentari. Residui di birra, bucce di pomodoro, fondi di caffè, sottoprodotti di riso e pasta sono trasformati in fibre vegetali per creare carta, cartoncino e packaging circolare. Un processo brevettato, interamente sviluppato in Italia, che riduce del 70% le emissioni di Co2 e consente un risparmio fino al 95% di acqua ed energia rispetto alla produzione tradizionale da cellulosa vergine. "All’inizio abbiamo provato di tutto: steli di lavanda, gambi di cicoria, bucce d’ananas. Poi abbiamo trovato le matrici giuste: crusca, lolla di riso, pomodoro e trebbie di birra – hanno raccontato le due founder - Non solo sono disponibili, ma hanno prestazioni ottime: resistenti, lavorabili, perfettamente compatibili con le cartiere".

Nella sua sede di Turbigo, nell’hinterland milanese, ReVita ha installato un impianto produttivo frutto del riadattamento di macchinari industriali. Qui, Colombo Dugoni e Ferro seguono tutte le fasi del processo, garantendo qualità, controllo e scalabilità. La startup collabora con cartiere e multinazionali per validare le proprie fibre su scala industriale: i primi lotti di carta – derivata da scarti di farina, riso, birra e pomodoro – sono già realtà. A luglio è partita, infatti, la prima linea di carta monouso ReVita, mentre sono già attive partnership con brand e produttori leader, interessati a soluzioni di packaging sostenibile per moda, food, cosmesi e cartoleria. Le due startupper coltivano un sogno ambizioso: cambiare il paradigma del packaging e raggiungere il 10% del mercato della carta entro cinque anni.