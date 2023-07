Recupero e riciclo: Itelyum prima in economia circolare

SI DEFINISCONO "campioni dell’economia circolare". Già, perché il gruppo Itelyum, che ha sede a Pieve Fissiraga, nel Lodigiano, ed è nato dalla fusione delle aziende Viscolube e Bitolea (e delle loro società partecipate), è tra i pionieri in Italia nell’ambito della gestione e valorizzazione dei rifiuti. Un primato conseguito grazie a un modello di business incentrato su recupero e riciclo dei rifiuti speciali: oggi l’intero gruppo ha la capacità di gestire circa un milione e ottocentomila tonnellate di rifiuti speciali all’anno, generando ricavi per più di 552 milioni di euro e raggiungendo indici di circolarità molto elevati, pari all’84%. È quanto emerge dal bilancio di sostenibilità 2022 di Itelyum, pubblicato a poco più di un mese dalla celebrazione dei 60 anni di storia del gruppo, il cui primo germe è stato seminato nel 1963, con la fondazione dell’azienda Viscolube, specializzata nella rigenerazione di olii usati. Da allora, il gruppo - che è controllato da Stirling Square e partecipato da Dbag - ha ritagliato per sé il ruolo di attore multifunzionale dell’economia circolare, con una gamma quanto mai ampia di servizi, studiati e messi a punto per andare incontro alle esigenze manifestate dalle diverse filiere industriali.

Le acquisizioni succedutesi nel 2022, in particolare, hanno consentito al gruppo di entrare in nuovi settori di attività, tra cui quello portuale e del trattamento delle acque. Una crescita costante, trainata dalla sostenibilità: il trend virtuoso ha visto aumentare notevolmente, infatti, le tonnellate di Co2 risparmiate dalle aziende controllate dal gruppo. Parliamo di una quantità ormai prossima al mezzo milione di tonnellate, equivalente a quella emessa da 145.000 auto con una percorrenza media annua di 11.000 chilometri. L’abbattimento delle emissioni e i rifiuti inviati a destinazioni circolari sono impegni assunti da Itelyum nei confronti dei propri stakeholder e del mercato: i due obiettivi di sostenibilità sono vincolanti rispetto al ‘sustainability - linked bond’ emesso nel 2021. I sustainability-linked bond (in breve, Slb) sono obbligazioni dotate di caratteristiche finanziarie e strutturali che variano a seconda del raggiungimento di obiettivi predefiniti, relativi alla performance di sostenibilità dell’emittente. Quello emesso dal gruppo prevede sia l’impegno ad aumentare del 25%, rispetto al 2020, le emissioni evitate, grazie ai prodotti venduti entro il 2025; sia quello ad aumentare del 25%, entro il 2025, i rifiuti inviati a destinazioni circolari (rigenerazione, riciclo, trattamento acque e recupero).

"Il bilancio di sostenibilità cade a poche settimane dalla celebrazione del 60esimo anno di attività di Itelyum e dà l’occasione di confermare, ancora una volta, il nostro approccio avanguardistico. Non solo: questo documento dimostra la nostra volontà di investire in innovazione e tecnologia, per competere su mercati sempre più sfidanti in termini di qualità e sostenibilità – precisa Antonio Lazzarinetti (foto a sinistra), presidente Itelyum – Il 2022 ci ha visto crescere sensibilmente, in virtù delle acquisizioni compiute: con il gruppo Crismani, a Trieste, e Secomar e Ambiente Mare, a Ravenna, abbiamo avviato un filone inedito di attività, quello dei servizi ambientali in ambito portuale, che sono affini ai servizi già svolti dalla nostra divisione ambiente e ci permettono di esportare il nostro modello di economia circolare in un’altra filiera. Questo percorso è stato portato a termine in un contesto globale non semplice, sia per l’aggravarsi delle dinamiche socio-economiche connesse al conflitto in Ucraina, sia per l’emergere di quelle criticità derivanti dalla scarsità di materie prime e dal difficile approvvigionamento energetico".

"Le complesse dinamiche geopolitiche globali – spiega Valentina Lucchini (foto a sinistra), responsabile sostenibilità Itelyum – non hanno limitato il nostro impegno sociale, in primo luogo verso le oltre 1.300 persone che costituiscono un asset strategico del successo di Itelyum. Siamo una realtà solida, capace di valorizzare le eccellenze locali e agire in sinergia sul territorio, guidata da valori comuni e dalla propria cultura di sostenibilità".

"Grazie a una costante attività di ricerca e sviluppo, il gruppo intende aggiungere un tassello al processo di transizione ecologica come risposta al progressivo accantonamento delle fonti non rinnovabili e alla tutela del patrimonio naturale", aggiunge l’ad Marco Codognola (foto sopra). "In particolare, alcuni progetti preannunciano un cambiamento epocale nel settore della gestione dei rifiuti: per quanto riguarda le cosiddette ‘terre rare’ (i 17 elementi chimici fondamentali per la realizzazione e il funzionamento di tutti i dispositivi elettronici di ultima generazione, dalle batterie delle auto elettriche fino agli smartphone), ad esempio, è già attivo un impianto pilota polifunzionale, in grado di recuperare rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di vario genere". Quanto al recupero di argento da pannelli fotovoltaici, se questi ultimi non superano i test di efficienza vengono indirizzati al riciclo, disassemblati per il recupero di alluminio e, grazie a un processo all’avanguardia, dalla parte residua frantumata si ottiene una frazione ricca di silicio e argento. Il progetto Biolube Itelyum, infine, ha l’obiettivo di ottenere biolubrificanti da materie di scarto, come gli oli vegetali usati e gli oli minerali esausti.