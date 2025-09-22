Realtà indipendente fin dalle origini

BANOR È UNO DEI PRINCIPALI protagonisti indipendenti del wealth management italiano, impegnato nella gestione e valorizzazione dei patrimoni per clienti istituzionali e privati, con un occhio di riguardo alla vasta platea degli imprenditori del nostro Paese. Nato agli inizi del terzo millennio per volontà di Massimiliano Cagliero e di un gruppo di soci, Banor supervisiona oggi asset per oltre 13 miliardi di euro con uffici a Milano, Torino, Roma, Biella e una presenza internazionale a Londra e nel Principato di Monaco. "Trasparenza, allineamento d’interessi e ottica di lungo termine sono i valori che guidano Banor e che", secondo quanto dichiara la stessa società, "le hanno consentito di mantenere negli anni un elevato tasso di fidelizzazione della clientela". Banor evidenzia tra i suoi punti di forza e tra i suoi elementi distintivi "il network di solide relazioni con alcuni dei più grandi investitori nazionali ed internazionali, costruite nel corso del tempo e che rappresenta una sorta di finestra privilegiata sul mondo, che oltre ad offrire stimolanti confronti, permette anche di accedere ad esclusive opportunità di investimento".

Lo stile di gestione che contraddistingue Banor affonda le radici nei principi del value investing, filosofia resa celebre da Warren Buffet, l’investitore più influente al mondo, che nella primavera scorsa era considerato dalla rivista Forbes il quarto uomo più ricco del mondo. Il value investing si fonda sull’idea che il mercato, nel breve periodo, possa essere irrazionale, ma nel lungo termine riflette il vero valore delle aziende quotate sui listini. L’investitore che segue lo stile value analizza bilanci, flussi di cassa, margini e prospettive di crescita delle società, cercando imprese solide ma temporaneamente penalizzate dal mercato. L’obiettivo è acquistare a un prezzo inferiore rispetto al valore reale, creando un margine di sicurezza. Banor ha affinato la strategia, che consiste nel privilegiare investimenti solidi e di lungo periodo, orientati alla scelta di titoli appartenenti ad aziende di qualità, con valutazione adeguata e vantaggi competitivi, che siano in grado di generare valore sostenibile nel tempo attraverso un processo strutturato e rigoroso. Parliamo dunque di una filosofia di investimento che viene definita Quality Value Investing e che trova innanzitutto forma nel servizio di gestione patrimoniale, cuore dell’offerta di Banor, che si affianca alla consulenza, al multi family office e ai servizi di capital market.

A.Te.