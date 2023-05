Radio-frequenze per tracciare i prodotti

L’azienda vigevanese, grazie alla sua startup Bat, ha elaborato un sistema integrato in grado di identificare univocamente gli oggetti tramite tag a radio-frequenze. Acronimo inglese di Radio Frequency Identification, la tecnologia Rfid di identificazione automatica è basata sulla propagazione nell’aria di onde elettromagnetiche, consentendo la rilevazione automatica (hands free), massiva e a distanza di oggetti sia statici che in movimento per tracciare le fasi produttive e logistiche dei prodotti.