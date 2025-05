"Quell’Alleanza per aria e clima via maestra per la transizione"

SIRAM VEOLIA HA ADERITO all’Alleanza per l’Aria e il Clima del Comune di Milano, un’iniziativa che vede oltre 56 imprese impegnate attivamente per rendere la città più sostenibile e vivibile. Questa collaborazione rappresenta un passo decisivo nella nostra missione di voler contribuire alla trasformazione ecologica attraverso azioni concrete e misurabili. L’Alleanza per l’Aria e il Clima mira a migliorare la qualità dell’aria, implementare misure efficaci contro il cambiamento climatico, ridurre le emissioni e promuovere l’efficienza energetica. Obiettivi perfettamente allineati con la visione di Siram Veolia, che da un secolo in Italia lavora per trasformare il tessuto urbano e industriale in ottica di sostenibilità e innovazione. L’adesione all’Alleanza per il Clima è in linea con le tante iniziative locali a cui aderiamo nell’ambito del nostro Piano Strategico 2024-2027, "Green Up". Questo programma ambizioso riflette gli obiettivi di decarbonizzazione, rigenerazione delle risorse e riduzione dell’inquinamento del Gruppo Veolia attraverso l’integrazione di efficienza energetica, fonti rinnovabili locali, unite all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia basate sul digitale, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi Net Zero al 2050.

Il piano per il nostro Paese si propone di ridurre del 50% le emissioni diCO2 entro il 2032 (scope 1 e 2), un traguardo che equivale a evitare oltre 500.000 tonnellate di CO2 ogni anno. Inoltre, punta a raggiungere un risparmio energetico annuo di 100 milioni di euro entro il 2027, a decuplicare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili nei prossimi quattro anni e a potenziare la digitalizzazione e l’innovazione. Utilizziamo soluzioni digitali avanzate basate su algoritmi di Intelligenza Artificiale per supportare la trasformazione ecologica. In particolare, all’interno della nostra suite di soluzioni digitali di Veolia “Hubgrade” in Italia abbiamo sviluppato, in collaborazione con il mondo accademico, una nuova soluzione digitale Hubgrade Energy Optimization (HEO), per incrementare la performance energetica degli impianti, ottenendo risparmi di energia e quindi riduzione delle emissioni fino al 15%. La soluzione utilizza modelli energetici e algoritmi predittivi per gestire in tempo reale il funzionamento dei sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione dell'energia: monitora il controllo dei consumi; ottimizza le prestazioni energetiche; automatizza la gestione operativa degli impianti, consentendo di ridurre i consumi energetici e migliorare la qualità dell’aria interna negli edifici, contribuendo al benessere della comunità e alla sostenibilità ambientale.

La nostra collaborazione con il Comune di Milano si concretizza oggi nella gestione energetica ottimizzata degli edifici pubblici. Grazie al contratto in essere con il Comune di Milano, gestiamo infatti oltre 1.200 edifici comunali, tra scuole, musei e uffici pubblici, con l’obiettivo di ridurre il consumo di risorse fossili e le emissioni di gas serra. Nell’ambito di questa collaborazione con la città, sono stati effettuati interventi di riqualificazione energetica che hanno portato al quasi totale azzeramento della dipendenza da combustibili fossili. Un ruolo chiave è stato svolto dalla conversione dei sistemi di riscaldamento da gasolio a gas naturale e dall’installazione di circa 7.000 valvole termostatiche, garantendo così un risparmio energetico medio tra il 25% e il 35%. L’impegno di Siram Veolia prevede anche la creazione di un ecosistema di innovazione che coinvolge istituzioni, aziende tecnologiche e start-up, al fine di sviluppare nuove soluzioni per la sostenibilità urbana, replicabili e scalabili, contribuendo così alla transizione ecologica su scala nazionale. Un ulteriore pilastro del nostro impegno per la trasformazione ecologica e l’autonomia energetica del Paese è rappresentato dal piano di investimenti per lo sviluppo del biometano. Entro il 2027, Siram Veolia avrà una produzione di biometano attesa di 12 milioni di metri cubi di produzione annua, contribuendo al 5% del fabbisogno energetico dei nostri clienti, rafforzando in questo modo il percorso di decarbonizzazione e valorizzando una risorsa rinnovabile fondamentale per il futuro energetico del Paese.

Lo scorso dicembre, Siram Veolia ha annunciato l’acquisizione del 100% di Le Ghiande Energy Srl, un impianto di produzione di biometano in provincia di Lodi. L’impianto è autorizzato a trattare fino a 27.000 tonnellate annue di rifiuti organici e 20.000 tonnellate di sottoprodotti agricoli. Secondo quanto rilevato dal Barometro della Sostenibilità 2024, survey realizzata da Veolia per il secondo anno consecutivo in collaborazione con la società di ricerca e consulenza Elabe, (che ha coinvolto 26 paesi in 5 continenti, raggiungendo più di 29.500 persone tra le 1.000 e 2.000 per paese), oltre il 90% della popolazione mondiale ritiene che la trasformazione ecologica non può essere raggiunta senza un impegno congiunto tra aziende, istituzioni, cittadini e autorità locali per trovare e implementare soluzioni accettabili e necessarie a contrastare il cambiamento climatico. In linea con questa visione, noi di Siram Veolia crediamo nel coinvolgimento attivo di tutti gli attori: clienti, istituzioni, comunità locali e dipendenti. Per questo, promuoviamo un modello partecipativo basato su una forte interazione tra pubblico e privato, supportato da un team di oltre 3.500 professionisti e dalla stretta collaborazione con startup, università e partner tecnologici di primo livello che condividono i nostri valori e la nostra mission, impegnandoci quotidianamente in azioni e progetti di green acculturation.

* Ceo di Siram Veolia