Quel frutto esotico naturalizzato cesenate

FRUTTO ESOTICO, sì, ma naturalizzato cesenate: è di Cesena, infatti, lo specialista italiano del kiwi, si chiama Jingold e ha da sempre il suo quartier generale in città, in via Turati. Con 2.100 ettari in produzione nelle aree più vocate dell’emisfero boreale e australe, 850 produttori in tutto il mondo che coltivano le varietà esclusive - coperte da brevetti e licenze - e un fatturato che nel 2022 ha toccato quota 75 milioni di euro, l’azienda romagnola rappresenta il secondo player globale di questo frutto.

Nata nel 2001 come consorzio Kiwigold, l’azienda è riuscita a conquistare l’esclusiva mondiale per la produzione e commercializzazione della varietà di kiwi a polpa gialla denominata Jintao e da allora non ha mai smesso di crescere. Oggi l’attività del consorzio è confluita in Jingold Spa, impresa composta da cinque soci: Agrintesa, Perugini frutta, Il Frutteto, Alfrut e La buona frutta. Nei giorni scorsi, in occasione dell’importante fiera madrilena ‘Fruit attraction’ – che coincide con l’apertura della nuova stagione produttiva e commerciale nell’emisfero Nord – Jingold ha lanciato due novità commerciali, pensate per attirare la curiosità dei più giovani e sensibilizzarli sull’importanza di adottare abitudini alimentari salutari. "Siamo costantemente alla ricerca di progetti innovativi e, anche quest’anno, rinnoveremo la partnership con la Disney-Marvel – esordisce Federico Milanese (a destra nella foto sopra; al suo fianco, da sinistra, Patrizio Neri, presidente, Alessandro Fornari, direttore, Moreno Armuzzi, sales manager) marketing manager di Jingold – Torniamo, quindi, ad abbracciare il mondo dell’animazione e dei supereroi più amati per valorizzare l’ortofrutta italiana". Sugli scaffali dei supermercati rivedremo, quindi, i ‘Minikiwi Super heroes’, il progetto nato per valorizzare i frutti di calibro più piccolo, ma ugualmente eccellenti nel gusto. Ciascun tipo di kiwi ‘vestirà’ i panni di un paladino della Marvel: c’è Spiderman per il kiwi a polpa rossa (varietà Exotic red), gli Avengers per il kiwi a polpa gialla, Hulk per i tradizionali frutti a polpa verde.

I mini kiwi ‘supereroi del gusto’ saranno venduti in confezioni in cartone, da 500 grammi cadauna, sulle quali è riportato un ‘QR code’: inquadrandolo, si potrà accedere a un gioco interattivo con gli stessi supereroi della Marvel. Ma le novità legate al packaging e rivolte ai consumatori più giovani non finiscono qui. In anteprima alla kermesse ‘Fruit Attraction’, infatti, Jingold ha presentato anche una nuova ‘scatola-regalo’ da 21 frutti, che sarà disponibile, a partire da novembre, nello shop online dedicato al kiwi. La scatola in cartone contiene sette frutti per ogni tipo, a polpa gialla, rossa e verde: i kiwi sono confezionati come se fossero cioccolatini. Oltre a essere riciclabile e biodegradabile, la confezione è riutilizzabile come contenitore porta oggetti e soprattutto per passare momenti allegri in famiglia: basta girarla e ci si può giocare con dado e pedine, anch’essi inclusi nella confezione. Sul fondo della scatola è impresso uno speciale gioco da tavolo che vede protagonisti i ‘minikiwi’. A dicembre, inoltre, la gift box da 21 frutti sarà disponibile nello shop online di Jingold in versione natalizia.

"La nuova confezione regalo, completamente sostenibile, vuole essere un modo per avvicinare i bambini al consumo di ortofrutta attraverso il gioco, invitandoli a consumare uno snack sano, al contempo permettendo a tutti, grandi e piccini, di scoprire le diverse caratteristiche e i gusti dei kiwi Jingold, maturi al punto giusto e di qualità eccellente – prosegue Federico Milanese – Il pack in formato famiglia consente di provare il kiwi a polpa gialla, dolce e dal gusto avvolgente, quello rosso, dalle note tropicali che vanno incontro ai nuovi trend, o la delicata acidità di quello verde, fresco e dissetante. Una soluzione innovativa per coniugare salute e benessere, aspetto ludico e sostenibilità, nonché rendere il consumo di ortofrutta un momento piacevole, edonistico, fatto di divertimento e condivisione". Le confezioni speciali e la rinnovata partnership con Disney-Marvel sono solo due dei tanti progetti di valorizzazione del kiwi che Jingold intende lanciare nel corso dei prossimi mesi.

L’azienda cesenate, presente in tutto il mondo con una gamma completa di kiwi gialli, verdi, rossi e biologici, si dice fortemente ottimista sulla stagione appena aperta nell’emisfero Nord. "Essendo il nostro business concentrato sul kiwi a polpa gialla e su quello a polpa rossa, registriamo trend positivi - esordisce il sales manager di Jingold, Moreno Armuzzi – Di recente è cominciata la raccolta del kiwi rosso, messo a dimora da Jingold nel 2015 e presente sul mercato da pochi anni, ma capace di suscitare fin da subito consenso notevole sia da parte degli operatori del settore che dei distributori e consumatori. Exotic red si è aggiudicato, fra l’altro, il prestigioso riconoscimento ‘Innovation award’ all’edizione 2019 della fiera berlinese Fruit Logistica. Prevediamo una crescita di volumi molto importante, dell’ordine del 40%. L’obiettivo, per questa campagna, è aumentare progressivamente la penetrazione del kiwi rosso sui mercati non solo europei, facendolo entrare stabilmente nelle abitudini di consumo. A breve inizierà anche la raccolta del kiwi a polpa gialla, per i quali prevediamo volumi sostanzialmente stabili rispetto allo scorso anno".