Quel cuore pulsante del Made in Italy

Le Mpi italiane, in particolare quelle manifatturiere, sono il cuore pulsante dell’economia nazionale e una delle principali ragioni del successo del "Made in Italy". Infatti, il 43% dei dipendenti nel settore manifatturiero in Italia lavora in Mpi, una percentuale significativamente più alta rispetto ad altri Paesi del G7, come Giappone (28,9%) e Regno Unito (28,3%). Le micro e piccole imprese italiane occupano settori chiave come la moda, il food, i servizi turistici e quelli alla persona, oltre al trasporto di merci e persone.