"Quei puntini sull’AI": le aziende e il voto della Camera

LA MATERIA È CONTROVERSA, ma su un punto concordano tutti: il Ddl recentemente approvato in seconda lettura alla Camera rappresenta un importante passo verso la definizione di una cornice normativa nazionale sull’Intelligenza Artificiale che punta a coniugare sviluppo tecnologico e tutela dei diritti fondamentali, definendo cornici giuridiche chiare per il suo utilizzo nei settori più sensibili: sanità, lavoro, giustizia e pubblica amministrazione. "Qsanitario rappresenta uno dei contesti di applicazione più significativi, non solo per l’impatto potenziale dell’IA, ma anche per le delicate implicazioni etiche e giuridiche che ne derivano", commenta Mascia Cassella, partner dello studio Masotti Cassella. "La norma – osserva – riconosce il potenziale dell’IA nel migliorare l’efficienza diagnostica, terapeutica e organizzativa, con benefici attesi in termini di risparmio di risorse e di riduzione dei tempi di intervento. Tuttavia, in un settore così delicato, è fondamentale garantire l’esattezza del dato clinico e la correttezza delle indicazioni generate dai sistemi. Per questo, l’obbligo di supervisione umana e di trasparenza verso il paziente dovranno essere attuati con rigore. Il testo apre a prospettive significative, ma richiederà un forte presidio regolatorio per evitare che l’innovazione comprometta i diritti fondamentali".

Tra le innovazioni più rilevanti, la modifica alla legge sul diritto d’autore nella definizione di opere protette. Francesca La Rocca Sena, partner dello studio legale Sena&Partners, chiarisce che "questa scelta conferma un’impostazione antropocentrica, posto che l’introduzione della specifica ‘opere dell’ingegno umano’ per individuare l’oggetto della protezione è corroborata dal requisito della derivazione dal ‘lavoro intellettuale dell’autore’ per l’accesso alla tutela delle opere realizzate con l’intelligenza artificiale. La liberalizzazione dell’estrazione e riproduzione attraverso l’AI (anche generativa) di contenuti da opere accessibili online o in banche dati, è in linea con la normativa Ue sul text and data mining, legittimando anche l’uso dei dati per addestrare modelli. Il Ddl è stato criticato per non aver regolato espressamente le ipotesi in cui l’IA generativa riproduce lo stile di artisti riconoscibili, come nei fenomeni della ghiblizzazione o del vocal cloning. Una normativa ad hoc non era tuttavia indispensabile, stante la possibilità di applicare la disciplina già vigente in materia di diritto d’autore e anche quella della concorrenza sleale. Importante l’estensione del reato di plagio agli abusi realizzati tramite intelligenza artificiale, con un rafforzamento della tutela penale nei casi di appropriazione di opere dell’ingegno".

Nel mondo del lavoro, l’attenzione è alta sui rischi di discriminazione automatizzata per selezione o gestione del personale. Come evidenzia Attilio Pavone, Head of Italy dello studio legale Norton Rose Fulbright, "il rischio principale è la replica automatica di pregiudizi già presenti nei dati di partenza, con effetti discriminatori su base etnica, di genere o sociale. La norma richiama quindi l’esigenza di un uso corretto e trasparente di tali sistemi, che sarà una delle prossime sfide per le aziende innovative. Un altro nodo, non trattato dalla norma ma altrettanto centrale, riguarda il controllo a distanza tramite strumenti digitali e intelligenza artificiale, già regolato dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ma che richiederà alle aziende attente valutazioni in merito all’obbligo o meno di attivare le procedure previste".

Anche il settore della giustizia è stato coinvolto nel provvedimento. "Questo Ddl – sottolinea Andrea Puccio, founding partner dello studio Puccio Penalisti Associati – mantiene invariate le disposizioni relative al settore giudiziario rispetto alla precedente versione del 20 marzo, salvaguardando il principio secondo cui l’applicazione della legge e la sua interpretazione sono appannaggio esclusivo del Giudice persona fisica. All’AI viene riconosciuto un ruolo chiave nel supportare l’apparato della giustizia negli aspetti organizzativi e amministrativi, in un’ottica di semplificazione e ottimizzazione dei servizi ai cittadini. Fermo restando che, data l’ampiezza della disposizione, sarà necessario capire come il Ministero della giustizia declinerà effettivamente l’utilizzo dell’AI, ritengo che si tratti di una grande opportunità per superare inefficienze connesse all’amministrazione della giustizia, nell’interesse delle parti coinvolte nei procedimenti".

Un decreto visto con favore anche dal mondo dell’innovazione, come commenta Daniele Arduini, co-founder e ceo di Kampaay, "l’Italia sceglie di giocare d’anticipo sull’IA, ora sarà cruciale evitare che il framework normativo non si trasformi in una gabbia burocratica che rallenta chi innova e fa impresa. Per realtà come Kampaay, che ha fatto dell’IA il cuore pulsante di una piattaforma tecnologica pensata per digitalizzare l’organizzazione di eventi aziendali, questa evoluzione normativa rappresenta un passaggio cruciale. Non solo perché tocca direttamente il nostro modello di business, ma perché apre l’opportunità di potenziare la creatività in un settore – quello degli eventi – che per anni è rimasto ancorato a dinamiche analogiche". Anche Marco Sartori, ceo di KYP, accoglie con favore l’impianto del testo: "È un passo fondamentale verso una regolamentazione equilibrata dell’AI in Italia. Come KYP, società che sviluppa soluzioni innovative fondate sull’AI per la qualifica di fornitori e partner, crediamo che una normativa chiara è essenziale per garantire l’uso etico e sicuro di queste tecnologie. La classificazione dei rischi e l’obbligo di trasparenza sono misure necessarie per tutelare i diritti dei cittadini e favorire l’adozione responsabile dell’IA, un strumento che, in ambito legale e fiscale, permette di fornire controlli affidabili e certificati - nel nostro caso con l’aiuto del blockchain - per effettuare controlli sulla supply chain, ormai una necessità richiesta dalla giurisprudenza, soprattutto per le grandi aziende".