Quattro new entry ai vertici dell’azienda

SI RAFFORZA la squadra di vertice di Brt, con l’ingresso di 4 nuovi manager a supporto del processo di trasformazione aziendale avviato dalla ceo Stefania Pezzetti. Maurizio Bortolan è il nuovo chief strategy & transformation officer, con un’esperienza pluriennale nel mondo della logistica che spazia dalle funzioni commerciali a quelle operative. Si è occupato di trasporti nazionali, internazionali e marittimi, sia per multinazionali (Tnt, Ceva, Maersk) che per imprese leader locali (Number1). Nella nuova funzione assume la responsabilità delle direzioni Marketing & Comunicazione e Transformational Change & Customer Experience.

Marianna Tranchida, chief legal, corporate & compliance, guida la nuova direzione Legal Corporate & Compliance, in cui confluiscono gli esistenti presidi Legal e Compliance. La nuova direzione ha un ruolo centrale nel nuovo assetto aziendale per garantire un approccio business oriented dei servizi legali e di compliance a supporto delle funzioni aziendali. Tranchida ha ricoperto differenti ruoli professionali e consulenziali, arrivando a essere, da ultimo, responsabile della funzione Affari Legali, Istituzionali e Regolamentazione di Aeroporto G. Marconi di Bologna Spa.

Ad Alessandro Vagaggini, chief logistics and operations officer è assegnato lo sviluppo dell’unità organizzativa della logistica e la razionalizzazione dei processi operativi strategici per il business. Come cloo è entrato a far parte a tutti gli effetti del Senior management team (Smt). Con una formazione ingegneristica e un’esperienza più che ventennale nel settore trasporti e logistica, è stato chief operating officer in Gls.

Infine Marco Giglioli, chief procurement officer che guida la nuova Direzione Procurement, con il compito in particolare di selezionare i fornitori di handling e trasporto, gestire la negoziazione dei relativi contratti e verificarne le performance in collaborazione con le Operations. Giglioli ha ricoperto il ruolo di senior manager Ground Operations in FedEx.

G. C.