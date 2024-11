Quattro filiali commerciali e distributrici all’estero

Nato il 1° gennaio 2019 dall’unione di due realtà storiche dell’agroalimentare italiano come Parmareggio e Grandi Salumifici Italiani, il Gruppo GranTerre rappresenta una delle principali realtà italiane nella produzione e nella commercializzazione di salumi e formaggi stagionati di alta qualità. Il gruppo mantiene il presidio dei principali mercati esteri tramite le sue 4 filiali commerciali e distributrici, situate in Germania (Granterre Deutschland GmbH), Francia (Granterre France), Austria (GSI Services Gmbh) e Stati Uniti (BCA New York).