Quasi la metà del personale è in rosa. Un asilo nido per i figli dei dipendenti

VALPHARMA INTERNATIONAL, l’azienda farmaceutica italiana di Valpharma Group, ha ottenuto a fine 2024 la Certificazione per la Parità di Genere. Valpharma International è la prima società ad ottenere la certificazione all’interno del comparto specifico Cdmo, Contract Development and Manufacturing Organization, secondo quanto riportato da Accredia e Farmindustria. "Quella della parità di genere è una sfida alla quale Valpharma crede molto e che viene da lontano", sottolinea Alessia Valducci, presidente di Valpharma Group. "Il risultato di oggi rappresenta una tappa fondamentale verso un’inclusione sempre maggiore e un’azienda ancora più moderna e all’avanguardia". "Si è trattato di un percorso che ha coinvolto tutta l’azienda e che ha richiesto tempo, energia e coraggio", sono le parole di Marco Pazzini, Hse Manager di Valpharma Group, responsabile del progetto. "Questo traguardo ci dà ancora più convinzione nel percorrere questo lungo cammino". Sono numerosi gli elementi di forza dell’azienda, presi in considerazione nel percorso di certificazione, a partire dalle misure a tutela della genitorialità e per la conciliazione dei tempi vita-lavoro. Valpharma International vanta infatti la presenza di un asilo nido, dedicato ai figli delle collaboratrici e dei collaboratori. Gestito dalla Val.Se.Co, del Comune di Pennabilli, dal 2003 ad oggi, ha ospitato 147 bambini, 10 quelli attualmente iscritti. Importante anche l’attività di prevenzione della disparità di genere messa in campo nelle varie fasi di selezione e assunzione del personale, nella gestione della carriera e nell’equità salariale. Oggi le donne assunte nello stabilimento di Pennabilli, sono il 46,3% del totale (rispetto al 39,9% di media nel settore chimico-farmaceutico, fonte Istat), ma l’intenzione è di arrivare in tempi brevi al 50%, percentuale già raggiunta dal Gruppo. Welfare, sostenibilità, innovazione, ma anche internazionalizzazione sono i driver del Gruppo, i cui mercati di riferimento esteri sono da sempre Sudafrica, Giappone e Brasile, ma da quest’anno anche Stati Uniti, dove vengono inviati cinque nuovi integratori alimentari, creati appositamente per le esigenze del mercato statunitense, il secondo al mondo, dopo quello cinese, con i suoi 53,58 miliardi di dollari di fatturato nel 2023.

Lo sbarco oltreoceano segue di circa un anno l’apertura della sede di Valpharma Usa a New York, negli uffici della società ExportUsa. Oggi alla nuova sede si accompagna anche uno store online. Gli integratori di Erba Vita sono, infatti disponibili negli States, tramite Amazon, che rappresenta un primo, ma importante, step per entrare a contatto e conoscere meglio le abitudini dei consumatori ed, eventualmente, aprire nuovi canali nel futuro. "Approdare nel secondo mercato al mondo, è per noi un motivo di orgoglio, oltreché un’ulteriore conferma della qualità dei prodotti di Erba Vita. Come Gruppo Valpharma, siamo già in 70 Paesi in tutto il mondo e, in particolare, in mercati come Cina, Brasile, India e Europa. Ora siamo anche negli Stati Uniti e puntiamo a crescere", dice Alessia Valducci. "La nostra è senz’altro una scelta molto coraggiosa e sfidante", sottolinea Edoardo Locatelli, General Manager di Erba Vita.

Le. Ma.