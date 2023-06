Quartier generale a Firenze Sedi in Germania e Usa

Ame, Advanced Microwave Engineering, ha il suo quartier generale a Firenze, dove è stata fondata. Ha anche altre 2 sedi: in Germania, a Stoccarda (con showroom a Norimberga) e negli Stati Uniti, in Virginia. Con una cinquantina di addetti, ha un fatturato che nel 2022 ha sfiorato i 10 milioni di euro. Quando è nata, nel 2010, l’azienda si occupava di progettazione per conto terzi, per poi proporre prodotti nati in seno ad Ame. Dallo sviluppo di tecnologie per la ‘security’ – il controllo accessi – e la tecnologia ‘safe’: prevenzione e protezione dei lavoratori.