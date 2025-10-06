Quando l’accoglienza cambia volto: in arrivo gli Avatar Ai

ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI negli eventi business? Ora ci pensa l’AI. Dal check-in agli stand, gli Avatar AI si trasformano in assistenti sempre disponibili, pronti a orientare e informare durante fiere, congressi e meeting aziendali. Un tempo, a catturare l’attenzione dei visitatori nei padiglioni fieristici erano soprattutto persone in carne e ossa, capaci di creare un contatto diretto e immediato. Oggi l’accoglienza è cambiata profondamente e si è spostata sull’intelligenza artificiale con assistenti digitali capaci di interagire, rispondere e raccontare le informazioni più rilevanti in tempo reale. Gli Avatar AI sviluppati da Hyper Foundry – startup creativo-tecnologica fondata a Roma attiva nello sviluppo di sistemi digitali intelligenti per ambienti professionali e formativi con un fatturato 2024 a quota 80mila euro e la previsione di un raddoppio nel 2025 grazie ad accordi in corso e all’ingresso in nuovi mercati – sono una risposta concreta a queste nuove esigenze.

Questi assistenti digitali possono essere utilizzati come info point intelligenti in fiere, stand aziendali, aeroporti e spazi corporate, gestendo in autonomia l’accoglienza dei visitatori, l’erogazione di informazioni e l’interazione in tempo reale. Sono estremamente versatili: possono assumere forme umane fotorealistiche, raccontare contenuti personalizzati e integrarsi facilmente nei flussi di comunicazione già esistenti, diventando veri e propri narratori digitali al servizio dell’esperienza. Nei prossimi 5 anni, Hyper Foundry punta a diventare leader italiano nel settore dell’esperienza digitale, lanciare 3 prodotti proprietari sul mercato (Avatar AI, Specchi AR e far crescere Hyper Start come servizio MVP di riferimento), strutturare un team di più di 20 persone (attualmente gli addetti sono una decina tra dipendenti, collaboratori e figure commerciali) e consolidare la propria presenza attraverso finanziamenti strategici, collaborazioni culturali e riconoscimenti nel settore dell’innovazione. Inoltre, grazie alla combinazione di interfaccia visiva e capacità conversazionale, gli Avatar AI offrono esperienze più fluide e inclusive: sono multilingue, sempre disponibili, capaci di adattarsi alle esigenze dei singoli utenti. Inoltre, permettono di ridurre i tempi e i costi organizzativi, sostituendo funzioni ripetitive del personale fisico e favorendo una gestione più sostenibile degli eventi. Tra le commesse più interessanti si segnala la collaborazione con Rome Future Week e TEDx SapienzaU, la partecipazione al programma NVIDIA Inception e il fatto di essere stati selezionati per il programma di incubazione del CTE Roma, dove Hyper Foundry sta lavorando a uno studio di fattibilità per un Proof of Concept con Roma Capitale. "Per chi partecipa agli eventi questo significa – spiega Jacopo Ciucci Colli, co-fondatore di Hyper Foundry – vivere un’esperienza diversa: nessuna fila per chiedere informazioni, risposte immediate e multilingue, accesso diretto a contenuti aggiornati e personalizzati. In altre parole, più tempo per vivere davvero l’evento, senza perdersi tra brochure e lunghe attese".

Come sta accadendo in molti altri settori, anche il mondo degli eventi sta vivendo una trasformazione rapida, sempre più orientata alla personalizzazione, alla tecnologia e alla sostenibilità con l’obiettivo di aumentare l’engagement e potenziare l’impatto delle esperienze dal vivo. E così, superati gli anni difficili della pandemia, il settore degli eventi e delle fiere è tornato a crescere e la voglia di incontrarsi dal vivo è evidente: così dal Cvent Planner Sourcing Report 2025 emerge che il 90% dei planner esprime ottimismo sullo stato del settore. In particolare, il 59% prevede un aumento degli eventi in presenza (on site).

Ma non è solo una questione di quantità, la vera novità riguarda il cambiamento qualitativo. Tecnologia e AI stanno diventando strumenti centrali nella progettazione e gestione degli eventi, non solo per snellire i processi logistici, ma anche per creare esperienze più personalizzate, immediate e coinvolgenti. Gli eventi di oggi, quindi, non sono più solo semplici occasioni di networking o vetrine commerciali, ma veri e propri "ecosistemi esperienziali". Gli organizzatori cercano strumenti che sappiano coinvolgere pubblici eterogenei, offrire risposte rapide e personalizzate e, allo stesso tempo, ridurre i costi senza sacrificare la qualità. La sostenibilità e l’efficienza operativa hanno via via acquisito un ruolo centrale: meno materiali stampati, meno logistica fisica, più soluzioni digitali scalabili e accessibili ovunque. In questo contesto, l’utilizzo di strumenti ibridi, come app integrate, sistemi di engagement digitale e assistenti virtuali, è ormai parte della nuova normalità. L’obiettivo? Mantenere un filo diretto con i partecipanti prima, durante e dopo l’evento, aumentando il valore complessivo dell’esperienza e trasformando un momento di contatto a breve termine in una relazione solida e duratura. "In un settore dove l’attenzione del pubblico è sempre più frammentata, l’engagement non può essere lasciato al caso. Gli Avatar AI offrono un’esperienza immediata e personalizzata, trasformando il contatto in un’opportunità di relazione e innovazione. In questo modo, la tecnologia smette di essere un elemento di contorno e diventa parte integrante del valore dell’evento", afferma Jacopo Ciucci Colli. Infine, l’iniziativa si distingue inoltre per un approccio etico e inclusivo: gli Avatar non replicano persone realmente esistenti, ma sono progettati per rappresentare volti digitali unici e creativi, evitando così rischi di utilizzo improprio.