Quando la cura del dettaglio incontra l’eccellenza: "Investiamo nell’arte del vetro e del sughero"

QUALITÀ, INNOVAZIONE, ma anche e soprattutto cura. Del particolare, del territorio, del bello e del buono. Sono queste le caratteristiche che guidano da sempre la storia di Bottega. Da qui anche gli investimenti del gruppo nella soffieria Alexander, nella sughereta in Gallura, in Sardegna e non solo. La Soffieria Alexander è stata ricavata negli spazi della distilleria storica, dove la famiglia Bottega ha iniziato la propria attività negli anni Settanta. Qui vengono create le celebri bottiglie in vetro soffiato a marchio Alexander. Un importante restauro ha reso possibile la trasformazione, creando nella Marca Trevigiana uno spazio che richiama il fascino di Murano.

Il maestro vetraio, Mauro Chinellato e i suoi collaboratori trasformano il vetro, modellano la forma delle bottiglie, soffiandovi dentro l’aria dei propri polmoni e cesellano con l’ausilio di fiamma ossidrica e pinze le piccole sculture che caratterizzano ogni pezzo Alexander. In ogni sua fase, il lavoro artigianale ha carattere esclusivamente manuale e consente pertanto la produzione giornaliera di un numero limitato di pezzi, a seconda delle diverse difficoltà tecniche che caratterizzano la realizzazione delle diverse bottiglie. Il design Alexander, creato da Sandro Bottega, è nato da un rapporto privilegiato con Venezia, che è al tempo stesso città d’acqua, d’arte e di stile, nonché musa ispiratrice del culto della bellezza. Non a caso la magia del vetro soffiato è stata impiegata per esaltare la trasparenza della grappa. Ne sono nate bottiglie artistiche dalle forme diverse che comunicano dei messaggi più o meno espliciti. La purezza del vetro soffiato sta alla base della cura per il packaging in ogni sua espressione, consolidando lo storico legame con Venezia.

Cura per il particolare è anche quella che vede Bottega investire nella sughereta in Gallura. L’investimento, che porterà a breve all’acquisizione della sughereta in Sardegna, è fondamentale per garantire all’intera produzione della cantina sughero di primissima qualità per i tappi. D’altra parte, i migliori tappi del mondo nascono proprio qui. In questo modo Bottega intende monitorare e controllare la qualità lungo tutta la filiera produttiva, dal campo alla tavola, per garantire il consumatore al massimo grado possibile circa la qualità dei propri vini premium. L’investimento in Sardegna è volto a produrre, a regime, circa 1 milione di tappi l’anno, del miglior sughero esistente.

Anche il polo logistico Bottega, che si trova a Fontanafredda, in provincia di Pordenone, molto vicino però alle Colline del Prosecco, va in questa direzione, migliorare il servizio e quindi la qualità. La struttura si distribuisce su un grande spazio di 12 mila metri quadrati, in modo tale da avere un controllo diretto dei processi post-produttivi e di garantire così alla clientela, sia in Italia che all’estero, un servizio di qualità superiore. All’interno del polo è stato dedicato uno spazio alla distilleria di whisky, grazie a un investimento di quasi 3 milioni di euro.

