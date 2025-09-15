Quando al lavoro c’è un’intera famiglia

"NELLA NATURA C’È TUTTO, si tratta solo di trovarlo, di combinarlo nel modo giusto, di trattarlo e conservarlo applicando tutta la conoscenza di passato e presente. Per un nuovo equilibrio fra uomo e natura, vantaggioso per entrambi", dice Valentino Mercati, fondatore di Aboca. Mercati viene da un settore lontano dalla farmacia e dalla botanica, le macchine, eppure si innamora di un luogo e da lì nasce la storia di questa impresa. Nella primavera del 1978, infatti, Valentino Mercati, in seguito all’acquisto di una fattoria nelle colline toscane, sovrastanti la cittadina di Sansepolcro, in una località chiamata Aboca, si appassiona al mondo dell’Agricoltura Biologica e delle piante medicinali. In questa tenuta, che si estende per circa trecento ettari, si trova una villa del Settecento, ricostruita dopo la fine della Seconda guerra mondiale, diventata poi il marchio dei prodotti e di tutti gli strumenti di comunicazione di Aboca. Durante una giornata trascorsa in villa, alla famiglia Mercati è nata l’idea di trasformare la tenuta in un grande progetto imprenditoriale. Valentino Mercati comincia così a studiare la possibilità di coltivare piante medicinali su quelle colline, applicando le teorie e le tecniche nella nascente agricoltura biologica.

L’idea di Valentino e della moglie Rosetta era quella creare una impresa che coinvolgesse l’intera famiglia e che fosse gestita come una famiglia, che partisse dalla materia prima coltivata biologicamente e arrivasse a prodotti finiti naturali, efficaci e sicuri, pratici da utilizzare, da vendere nei canali professionali di distribuzione. Per garantire la massima qualità occorreva, però poter controllare tutta la filiera produttiva, ed ecco la decisione di un’azienda con un ciclo completamente verticalizzato, dal seme al prodotto finito fino alla verifica degli effetti terapeutici e clinici. Grazie alla tenacia e agli investimenti Valentino e Rosetta hanno vinto la sfida. A loro si sono affiancati nel corso degli anni i figli, Valentina e Massimo, e i nipoti. Aboca oggi si presenta come una healthcare company italiana che si occupa di salute attraverso prodotti efficaci, sicuri, 100% naturali e biodegradabili, basati su evidenze scientifiche e sviluppati secondo l’approccio della Systems Medicine. Nell’organismo umano tutto è collegato, proprio come lo è in natura ed è per questo che da oltre 40 anni Aboca guarda alla salute ricercando nella complessità della natura le soluzioni per la salute dell’uomo.

