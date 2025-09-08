Qr-code a forma di cuore. Donazioni più facili con Nexi

È A FORMA DI CUORE e servirà ad aiutare tante persone in difficoltà. Nexi ha ideato ’Dona Italia’ (sopra in foto): il QR-code a forma di cuore, pensato per semplificare le donazioni attraverso uno strumento digitale innovativo, sicuro e accessibile a tutti gli Enti del Terzo Settore. "In questi anni abbiamo contribuito alla digitalizzazione dei pagamenti ed alla loro diffusione nel nostro Paese, con la ferma convinzione che siano un fattore chiave di sviluppo economico e sociale. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere le nostre migliori competenze e tecnologie di leader Europeo anche al servizio della digitalizzazione del Terzo Settore, che rappresenta la quarta economia in Italia, dopo l’Industria, il Commercio e la Pubblica Amministrazione, e che tanto contribuisce allo sviluppo e coesione sociale del nostro Paese", dice Paolo Bertoluzzo (nell’immagine sopra), Ceo di Nexi Group.

"Con ’Dona Italia’ e il suo QRcode a forma di cuore mettiamo a disposizione degli italiani e degli Enti del Terzo Settore, a partire dai più piccoli e meno tecnologicamente attrezzati, una soluzione innovativa per donare e raccogliere donazioni nel modo più semplice e sicuro. Dona Italia non è solo un progetto tecnologico che fa leva sulle nostre competenze e investimenti, ma soprattutto un nostro contributo concreto alla diffusione delle donazioni, allo sviluppo del Terzo Settore e, in ultima istanza, allo sviluppo sociale del nostro Paese", aggiunge Paolo Bertoluzzo. Stando ai Dati dell’Istituto Italiano della Donazione, dal 2008 al 2023, il numero di donatori in Italia è calato del 10%. Nonostante nel 2024 i pagamenti digitali in Italia abbiano superato per la prima volta il contante in termini di valore transato, nel Terzo Settore permane ancora una forte dipendenza dal denaro fisico: durante gli eventi in presenza, il 43% delle donazioni avviene ancora in contanti, contro il 21% tramite POS e smartphone e il 17% attraverso strumenti di pagamento online. Tra gli oltre 126 mila Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore — in gran parte con entrate annue inferiori ai 200 mila euro — si riscontra ancora una scarsa digitalizzazione, soprattutto fra le associazioni più piccole.

Anche per questo Dona Italia sarà molto semplice: basterà inquadrare il QR-code con il proprio smartphone, accedere alla pagina dell’ETS sulle piattaforme di Nexi, seguire le istruzioni ed effettuare in pochi secondi una donazione sicura, avendo anche la possibilità di scegliere tra le più diffuse modalità di pagamento online. Potranno accedere al servizio tutti gli Enti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e, come tali, vigilati da parte del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’organo coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli Enti iscritti per le attività e la rendicontazione delle risorse.

Nexi, da parte sua, eseguirà tutte le consuete procedure regolamentari di verifica ai fini Anti Money Laundering, Privacy e Compliance che di norma effettua per abilitare qualsiasi esercente all’accettazione dei pagamenti digitali. Anche gli ETS più piccoli, che non hanno un proprio canale e-commerce, potranno accedere al servizio, senza bisogno di investimenti tecnologici, perché Dona Italia è fruibile direttamente dalle piattaforme Nexi. Oltre ad avere sviluppato la soluzione e a mettere a disposizione degli ETS la propria tecnologia, Nexi al fine di supportare l’adozione di Dona Italia e la sua diffusione in questa fase di lancio si farà carico di tutti i costi del servizio.