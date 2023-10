Qintesi, la guida delle aziende alla transizione tecnologica

HANNO SVILUPPATO competenze all’avanguardia nell’ambito dei servizi di management consulting e system integration, necessarie per supportare i clienti nei processi di transizione al digitale e migliorarne, così, la competitività sul mercato: è in questo modo che Qintesi, tech-company indipendente con sede legale a Bergamo (città in cui i fondatori hanno avviato l’attività, nel 2011) e sedi operative in altre cinque città d’Italia, è diventata player di riferimento nel panorama italiano della consulenza sull’innovazione tecnologica.

Il gruppo lombardo, certificato ‘Sap gold partner’ – Sap è la multinazionale europea specializzata nella produzione di software gestionali e sviluppo di soluzioni innovative per le imprese – promuove ora un evento dedicato proprio alla trasformazione digitale delle aziende. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Sap, si svolgerà a Padova, al ‘Le village Triveneto’, il 9 novembre, a partire dalle 15. Intitolato ‘Digital transformation delle aziende: come sfruttare le potenzialità delle soluzioni Cloud Sap’, l’evento si aprirà con un’introduzione e i saluti di Alberto Pogna, amministratore delegato di Qintesi, e proseguirà con una fitta agenda di interventi, disponibile online al sito web dell’azienda (www.qintesi.com).

Sono assai numerosi gli ambiti produttivi in cui Qintesi offre i propri servizi di consulenza, aiutando aziende di primo piano in Italia ad affrontare le sfide richieste dall’evoluzione costante dei modelli globali di business e dalla digitalizzazione: tra questi spiccano l’automotive, settore in cui la connettività dei veicoli e l’implementazione di auto intelligenti implicano l’adozione di un’infrastruttura robusta di comunicazione e sicurezza; il settore chemical and pharma, cioè l’industria chimica e farmaceutica, comparto in cui sono necessarie una sempre maggiore agilità operativa e la necessità di conciliare investimenti e sostenibilità; il fahion e il retail, settore in cui emerge l’esigenza sempre più pressante di potenziare i sistemi di e-commerce e shopping online. Ma vi sono anche i servizi finanziari (financial services), le macchine per l’industria (industrial manufacturing), i trasporti e la logistica.

"Il mercato del digitale, nel nostro Paese, è assai vivace, ma anche saturo – sottolinea Angelo Amaglio (nella foto sopra), presidente e socio fondatore del gruppo – e subisce forti pressioni competitive. Per questo motivo, fin da subito abbiamo fatto una scelta di posizionamento in grado di differenziarci da altre società, nonché di porci come alternativa credibile alle multinazionali del settore. Da qui il nome Qintesi, acronimo di ‘qualità, innovazione, tecnologia e sintesi’: il nostro obiettivo è utilizzare la leva tecnologica per supportare i clienti, consentire loro di migliorare qualità ed efficienza dei loro processi gestionali e generare valore, fornendo soluzioni affidabili. Proprio sulla base di questa mission abbiamo sviluppato, negli anni, i nostri piani d’azione: quando siamo partiti, nel 2011, avevamo uno staff di 50 persone, tutte con esperienze professionali diverse; oggi siamo arrivati a quasi 400 tra dipendenti e collaboratori e puntiamo a 500 nel corso del prossimo biennio. Prima di ogni cosa, infatti, siamo una società di persone, come recita il nostro slogan aziendale (‘People shaping solutions’, letteralmente, ‘persone che danno forma a soluzioni’, ndr): forti delle nostre competenze, modelliamo soluzioni applicative avanzate, in un ambiente di lavoro che favorisce la crescita personale e professionale".

Il valore aggiunto cui fa riferimento il presidente di Qintesi non riguarda soltanto il capitale umano, ma anche la crescita complessiva del gruppo e, dunque, il miglioramento progressivo delle performance: "Nel breve periodo intendiamo raggiungere una dimensione tale da consentirci di gestire progetti più complessi – prosegue Amaglio – Puntiamo, inoltre, ad avere maggiori capacità di investimento in formazione (solo nel 2022 abbiamo dedicato oltre 3.500 giornate dei nostri dipendenti alla formazione e all’aggiornamento delle competenze), così come nelle nuove tecnologie, nell’apprendimento continuo e in quegli strumenti di supporto in grado non solo di qualificare il know-how dei nostri collaboratori, ma di migliorare la credibilità di tutta l’azienda".

Prosegue inoltre: "Con il termine ‘strumenti di supporto’ intendo, in particolare, l’insieme di quegli aspetti di sostenibilità e attenzione alle ‘best practice’ che rivestono sempre maggiore importanza nella valutazione dell’operato di un’azienda. Ma noi crediamo in questi aspetti da ben prima che diventassero argomento quotidiano di discussione e priorità nelle agende dei governi. Lo confermano le certificazioni di cui siamo in possesso (tra le altre, Iso 9000 e Iso 27000, legate rispettivamente alla gestione della qualità dei processi organizzativi interni all’azienda e alla gestione della sicurezza informatica) e i tanti progetti cui stiamo attualmente lavorando sui temi Esg (sostenibilità ambientale, sociale e di governance): primo fra tutti, la redazione del bilancio di sostenibilità, sia per il nostro gruppo, sia per offrire ai nostri clienti servizi innovativi e al passo coi tempi".