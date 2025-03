Pulsee Luce e Gas guarda al futuro con soluzioni all’avanguardia

CON UN’OFFERTA completamente digitale, oltre 200 agenzie sul territorio e l’obiettivo di una quota sempre maggiore di energia certificata da fonti rinnovabili, Pulsee Luce e Gas, operatore nazionale di energia domestica che fa capo al Gruppo Axpo in Italia, annuncia nuovi piani di espansione per il prossimo triennio. Pulsee Luce e Gas si consolida come uno dei protagonisti più dinamici del settore energetico, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla sostenibilità, alla trasparenza e all’innovazione.

Dopo il raddoppio dei clienti digital in poco più di un anno, Pulsee Luce e Gas conta oggi un portafoglio complessivo, distribuito in tutta Italia, di 200 mila clienti e stima una crescita del 65% entro il 2027. Alta stima di crescita anche per il fatturato (più del 50%), che oggi vale oltre 150 milioni di euro. "In Pulsee Luce e Gas abbiamo sempre puntato su innovazione, politiche ESG e qualità del servizio – spiega Alicia Lubrani, amministratore delegato di Pulsee Luce e Gas (nella foto in alto) – e siamo determinati a crescere nel mercato energetico italiano, offrendo soluzioni all’avanguardia che migliorino la vita dei nostri clienti e contribuiscano a un ecosistema più sostenibile continuando ad investire in tecnologie e in design al passo con l’evoluzione dei consumatori".

Pulsee Luce e Gas punta a crescere facendo leva su un’offerta completamente digitale e su una capillare rete fisica distribuita su tutto il territorio nazionale che conta oggi più di 200 agenzie presenti da Nord a Sud. Promuove soluzioni che semplificano la gestione energetica, come l’Energimetro, il servizio di Pulsee Energy che permette di monitorare i consumi dei propri elettrodomestici di casa in un ecosistema completamente digitale. Inoltre, secondo un’indagine di NielsenIQ nel 2024, Pulsee Luce e Gas ha raggiunto un NPS (Net Promoter Score, ovvero la disponibilità dei clienti a consigliare l’azienda stessa ad amici o conoscenti) di +13 contro una media di mercato di -12. Consapevole dell’importanza di una cultura dell’efficienza e della sostenibilità, Pulsee Luce e Gas ha sviluppato piattaforme educative come l’Energipedia, uno strumento pensato per essere vicini al consumatore, fornendogli gli strumenti per leggere la bolletta in modo semplice, efficace e trasparente, semplificando un linguaggio complesso come quello del settore energetico. Secondo una ricerca Landor condotta a ottobre 2024, Pulsee Luce e Gas è riconosciuta dai consumatori per il suo DNA digitale e un importante ruolo del fattore tecnologico della sua proposta. A piacere è la convenienza da un punto di vista di prezzo e la semplicità nella comprensione dei servizi e prodotti offerti. Per garantire un supporto completo ai clienti, Pulsee si avvale di un servizio clienti gestito da personale interno al 75%, che include un call center e un customer service in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze dei consumatori. Le persone dedicate a questi servizi hanno registrato ottime valutazioni nell’indagine di customer satisfaction.

Due dati su tutti: l’82% del campione intervistato ha dichiarato di essere riuscito a parlare con un operatore Pulsee Luce e Gas al primo tentativo effettuato, entro pochi secondi e comunque in meno di due minuti. E l’85% del campione ha dichiarato di aver risolto la propria richiesta con una sola telefonata. Soddisfazione da parte dei consumatori che si estende a livello più generale nei confronti del fornitore. Secondo una ricerca di Nielsen di ottobre 2024 Pulsee Luce e Gas vanta una soddisfazione del 70% da parte dei consumatori, contro una media di mercato al 61%. La qualità delle proposte di Pulsee Luce e Gas e la loro capacità di incontrare le esigenze dei consumatori, rispondendo a contesti di mercato in continuo cambiamento, oltre ad un processo di acquisizione clienti completamente digitale che consente l’attivazione di qualunque offerta e servizio in circa 3 minuti, si misura in particolare su due offerte innovative: Luce Limit.e e Piano10green, uniche sul mercato. Luce Limit.e è stato il primo prodotto di fornitura per il mercato domestico ad introdurre un tetto al prezzo della materia energia, mettendo al riparo le famiglie italiane dai rischi del caro energia e dalle oscillazioni dei prezzi.

Piano10green è invece un’offerta a lungo termine, decennale, per la fornitura di energia elettrica che permette di risparmiare anno dopo anno. Le sue peculiarità principali sono l’offerta di energia elettrica al 100% certificata come proveniente da fonti rinnovabili, nello specifico da impianti fotovoltaici del partner di Axpo Italia Gruppo Moncada, la componente fissa mensile invariata per l’intera durata del contratto e la progressiva riduzione annuale del numero di rate mensili relative alla stessa. L’offerta di Pulsee Luce e Gas è orientata a portare nelle case degli italiani una quota sempre maggiore di energia certificata da fonti rinnovabili. In tale direzione lo sviluppo delle proposte Luce Limit.e e Piano10Green garantisce a tutti i clienti la fornitura di energia rinnovabile grazie anche al sistema di certificazione, mediante l’acquisto e l’annullamento delle Garanzie di Origine che copre l’intero quantitativo di energia elettrica consumata annualmente.

Queste proposte innovative, uniche per il mercato italiano dell’energia domestica, sono il risultato dell’expertise di un gruppo internazionale di grande respiro e del lavoro coordinato di tutte le divisioni che compongono la realtà di Axpo Italia, partecipandone allo sviluppo da 25 anni. Pulsee Luce e Gas è parte del gruppo internazionale Axpo, uno dei leader nel settore energetico europeo, con oltre 100 anni di storia. Questo legame consente a Pulsee Luce e Gas di beneficiare dell’expertise e della solidità di un grande gruppo senza perdere la propria autonomia e la capacità di offrire soluzioni locali e basate sull’esigenza del cliente.