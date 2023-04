Prove di resistenza nel Laboratorio Test

Per misurare sul campo le perfomance dei suoi prodotti l’azienda bergamasca può avvalersi del suo Laboratorio di Test Imballaggi, in grado di eseguire 30 protocolli di prove di resistenza e climatiche in base a standard internazionali (certificati Ista). È la tecnologia cushionPaper che ha "reinventato" il cartone ondulato: le onde sono alte da 10 a 20 mm e questo genera fino al 50% di ondulazione in più rispetto al tradizionale cartone ondulato. Questo ne ha fatto una valida alternativa ecosostenibile per film a bolle, polistirolo, sacchetti d’aria.