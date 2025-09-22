Proteggersi sul web?. Adesso c’è una sentinella: "patentata"

L’AZIENDA LE HA ASSEGNATO un un ruolo attivo nella difesa delle infrastrutture digitali, sia di imprese private che di pubbliche amministrazioni. Giulia Cavalleretto, classe 1999, è la prima donna nell’intera area Emea che può fregiarsi del titolo di "Paladin" di SentinelOne: una sorta di "patente" che la certifica tra i migliori professionisti globali nel campo della cybersecurity. Un titolo che la piattaforma americana SentinelOne conferisce solo a fronte del superamento di corsi tecnici e sfide pratiche che certificano capacità elevate nella protezione contro le minacce informatiche. Giulia Cavalleretto è il fiore all’occhiello di Tinexta Cyber, un’azienda italiana specializzata nello sviluppo e nella protezione del mondo digitale. E fondata con l’obiettivo di riunire le migliori competenze nella sicurezza informatica e nella gestione dei sistemi informativi. Una realtà votata all’innovazione costante, interna al Gruppo Tinexta, attivo in 12 Paesi e quotato alla Borsa di Milano. Tinexta Cyber conta oggi oltre 700 professionisti e ha sedi operative a Roma, Milano, Padova e Cesena. Nel 2024 ha registrato un fatturato di circa 92 milioni di euro, in crescita del 2,9% rispetto all’anno precedente.

L’azienda si occupa di tutto quanto può servire per proteggere i sistemi digitali di imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni delle più diverse tipologie. Aiuta a capire quali sono i rischi informatici a cui si è esposti, progetta soluzioni su misura per difendersi dagli attacchi e monitora le infrastrutture digitali per intervenire in caso di pericolo. Oggi le minacce online sono in continua crescita e diventano sempre più complesse: criminal hacker organizzati in gruppi internazionali, programmi dannosi che si nascondono nei sistemi, attacchi che sfruttano l’intelligenza artificiale e attività criminali nel cosiddetto dark web. Periodicamente Tinexta Cyber pubblica report e dossier sullo stato dell’arte della sicurezza informatica in Italia e a livello internazionale: tra gli altri, il "Risk Report" da cui emergono informazioni sul numero di attacchi nel mondo, i Paesi più colpiti, le gang più attive, gli strumenti più utilizzati (per esempio ransomware e malware), su come operano i criminali informatici, e molto altro.

Centro nevralgico dell’operatività di Tinexta Cyber è il Centro Operativo per la Sicurezza (C-Soc). Qui lavora un team multidisciplinare di esperti che controlla 24 ore su 24 le reti e i sistemi dei clienti, con l’obiettivo di individuare segnali di compromissione e bloccare le minacce prima che possano causare danni concreti. Il C-Soc nasce dalla fusione di due strutture: quella di Cesena (nella foto a sinistra), attiva dal 2014, e quella di Milano, operativa dal 2021. Oggi rappresenta una delle principali realtà italiane nel campo della cybersecurity, con personale dislocato in diverse città e una rete di collaboratori attivi anche da remoto. Gli specialisti del C-Soc sono in grado di analizzare comportamenti anomali e software malevoli, andare a caccia di minacce prima che si manifestino (threat hunting), riconoscere le tecniche di ingegneria sociale come le email fraudolente, e intervenire tempestivamente in caso di incidenti di sicurezza. Accanto al Centro Operativo lavora anche un’équipe specializzata nella "Cyber Incident Response", che entra in azione nei momenti più critici: attacchi che bloccano servizi online, furti di dati sensibili, ransomware o altre minacce ad alto impatto. In queste situazioni, velocità e competenza fanno la differenza per contenere i danni e ripristinare rapidamente la normalità.

Tinexta Cyber oltre che a difendere investe anche nella prevenzione attiva. Attraverso attività di "sicurezza offensiva" – più precisamente "offensive security" – i sistemi dei clienti vengono messi alla prova con simulazioni realistiche di attacchi, per valutarne la resilienza. Questo lavoro è svolto da un team che segue standard internazionali e replica le tecniche dei cyber criminali con finalità costruttive. Infine, il Threat Intelligence Team, che analizza il panorama delle minacce emergenti, con particolare attenzione ai canali più oscuri del web. Esperti che monitorano forum, marketplace e ambienti riservati per individuare eventuali fughe di dati aziendali, credenziali compromesse in vendita, segnali di attacchi imminenti o attività sospette che coinvolgono dipendenti, fornitori o clienti.

"Oggi la sicurezza informatica non è più solo una questione tecnica, ma un fattore abilitante per la crescita sostenibile delle organizzazioni – sottolinea Andrea Monti (nella foto a sinistra), direttore generale di Tinexta Cyber – Per questo affianchiamo imprese e istituzioni in un percorso integrato di protezione, trasformazione e innovazione, dove le persone, la cultura della sicurezza e la governance dei rischi digitali giocano un ruolo centrale. Attraverso la nostra Cyber Academy, promuoviamo programmi di formazione avanzata e di sensibilizzazione, rivolti a tutti i livelli aziendali. E con il nostro team di consulenza strategica supportiamo i clienti nell’adeguamento ai principali framework normativi, come Nis2 e Dora, che oggi impongono nuovi standard di resilienza, business continuity e accountability nel panorama digitale europeo. La missione di Tinexta Cyber è costruire un ecosistema digitale sicuro e affidabile, dove l’innovazione tecnologica sia sempre accompagnata da solidi presìdi di cybersecurity. In un contesto in cui le minacce sono in continua evoluzione e la compliance è sempre più centrale, ci proponiamo come partner strategico per affrontare con metodo, visione e competenza la sfida della trasformazione digitale".