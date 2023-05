Protagonisti nella cura e nella prevenzione

LA HEALTH LITERACY si inserisce nel tema più generale della literacy (che implica la capacità di leggere e interpretare i testi scritti), aggiungendo l’abilità di applicare quel che si è letto a vantaggio della propria e altrui salute. È una condizione abilitante per rendere la persona soggetto attivo nei processi di cura, prevenzione e riabilitazione: non ignaro destinatario di un sistema di cure, ma fruitore capace di collaborare e avere confidenza con operatori e servizi. Particolarmente importante è colmare le lacune di alfabetizzazione sanitaria che caratterizzano specifiche fasce di popolazione e di società. Questi obiettivi vengono portati avanti in molti ambiti, sia a livello istituzionale che nella comunicazione e nella formazione. La complessità e la vastità della promozione della cultura della salute richiede uno sforzo rinnovato, sia verso un impatto positivo sempre maggiore, che per una inclusività crescente delle fasce più deboli di popolazione. Aspetti che implicano anche la necessità di coinvolgere tutti, a cominciare dalla scuola - già dai primissimi gradi - e dagli istituti di formazione che hanno il compito di implementare la literacy (uno dei determinanti sociali maggiormente legati alla health literacy) fornendo gli strumenti per la comprensione ed elaborazione in qualsiasi ambito. Non meno importanti sono gli attori che presidiano i temi della coesione sociale, dell’integrazione socio-sanitaria, sia di mano pubblica sia del Terzo settore, facendo leva sul valore della sussidiarietà orizzontale di cui l’Italia è ricca.

L’evento proposto vuole richiamare l’attenzione sullo sviluppo di una più adeguata health literacy, a partire dalla definizione del campo di analisi, per affrontare poi la realtà di alcune categorie di gruppi a rischio per ridurre le disuguaglianze di alfabetizzazione sanitaria, e le sfide e le opportunità dei principali campi applicativi. "Conoscere fa bene: il ruolo dell’health literacy nella promozione della salute" è il tema dell’incontro del 18 maggio ore 10, nell’ambito del Salone Internazionale del Libro, evento a cui parteciperanno: Enrico Giovannini, Direttore scientifico dell’ASviS, Orazio Schillaci, Ministro della salute, Luigi Palmieri, Istituto Superiore di Sanità, Giuseppe Costa, Università degli studi di Torino, Carla Collicelli, Senior Expert ASviS per le Relazioni istituzionali e Referente del GdL Goal 3.

v. b.