Pronti investimenti per 100 milioni di euro

LA CATENA DEL FREDDO e la lavatrice sono, più ancora della radio, della tv e di internet, le tecnologie che liberano le donne, soprattutto, e gli uomini e che inventano il Novecento. Ecco, dopo di loro, vengono il Minestrone Leggerezza e il Verdurì Orogel, due dei prodotti più famosi e più venduti in Italia di Orogel. Il Gruppo oggi è il punto di riferimento italiano nel mercato dei vegetali surgelati. Il bilancio chiuso nel 2022 ha un fatturato consolidato di oltre 320 milioni di euro. Il biennio della pandemia non ha fatto rallentare Orogel, che, al contrario, ha tenuto sia nei carrelli degli italiani, che, da ultimo, nella ristorazione fuori casa, ripartita dopo i mesi del lockdown. Un risultato, questo, che conferma il progressivo affermarsi di Orogel come uno degli operatori più rilevanti e dinamici, grazie alla capacità di far fronte ai momenti di crisi, sapendo ascoltare, contemporaneamente, la propria base sociale e i consumatori, con lo sguardo però rivolto al futuro, come dimostra il piano di investimenti previsti nel triennio 2022-2024: 100 milioni di euro, in parte allocati per il completamento di Orogel 3.

L’avanzamento del progetto prevede la costruzione del nuovo reparto di confezionamento e di un tunnel sospeso che collegherà Orogel 2 e Orogel 3 e porterà ad un ulteriore miglioramento nel 2023, con il restyling del layout produttivo del polo di Cesena. Sulla cella di Orogel 3 è installato un impianto fotovoltaico, a dimostrazione dell’attenzione dell’azienda sul fronte del contenimento dei costi energetici e della sua sensibilità in termini di sostenibilità ambientale. Altri analoghi impianti sono previsti per un totale di quattro megawatt di energia rinnovabile. Oggi Orogel commercializza 168 mila tonnellate di prodotto, fresco e surgelato, e ha tre stabilimenti produttivi, per il comparto surgelato, Cesena, Policoro e Ficarolo, con 5 magazzini attivi, per il comparto fresco. I soci produttori Orogel, 2 mila in tutta Italia, coltivano ogni giorno i terreni più vocati, uniti da un obiettivo comune: offrire la miglior varietà di prodotti ortofrutticoli freschi, trasformati e surgelati. Orogel surgelati è oggi la prima realtà totalmente italiana del mercato retail, è inoltre leader nel settore food service. Orogel confetture e all’avanguardia nel proporre innovative linee di prodotto, ricche di benessere e di contenuti altamente salutistici. Orogel fresco commercializza in Italia e all’estero frutta e verdura coltivata con sistemi di produzione integrata e biologica.

Letizia Magnani