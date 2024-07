Progetti all’avanguardia 5 volte Compasso d’oro

B&B ITALIA è sempre stata un’azienda visionaria e avanguardista che ha saputo riconoscere il talento dei suoi designer. Il marchio ha ricevuto negli anni numerosi riconoscimenti per i propri prodotti sempre innovativi e funzionali come testimoniano i cinque premi Compasso d’Oro ADI – uno dei riconoscimenti più importanti nell’ambito del design industriale italiano – per creazioni quali Le Bambole di Mario Bellini, Sisamo di Studio Kairos, Sity di Antonio Citterio, Serie UP (Premio alla Carriera del prodotto) di Gaetano Pesce e il Compasso d’Oro a B&B Italia, il riconoscimento più prestigioso, per la prima volta assegnato ad un’azienda. Anche quest’anno, sul fronte dei prestigiosi riconoscimenti ai suoi prodotti d’arredamento che rappresentano da sempre un’eccellenza del design made in Italy nel mondo, B&B Italia è stata protagonista della cerimonia di premiazione della XXVIII Edizione del Premio Compasso d’Oro ADI. La poltrona Cordoba ha infatti ricevuto la prestigiosa Menzione d’Onore. La seduta, disegnata dal prestigioso Foster + Partners Industrial Design Studio, è un progetto, spiegano in B&B Italia, che unisce accuratezza progettuale e responsabilità ambientale.

Sempre quest’anno, l’azienda diventerà anche protagonista di Casa Italia Parigi 2024. In occasione dei XXXIII Giochi Olimpici di Parigi 2024, B&B Italia sarà infatti partner di Casa Italia, l’hospitality house degli atleti italiani scelta dal Coni in rappresentanza del nostro Paese. Situata a Le Prè Catelan, nel cuore del Bois de Boulogne, a pochi passi dagli Champs Elysées, la casa italiana sarà arredata con alcuni dei prodotti più iconici del marchio, come la Serie UP di Gaetano Pesce, il divano Camaleonda e le sedute Le Bambole di Mario Bellini, i tavoli Planck di Piero Lissoni, il tavolo Allure O’ e le sedie Flair O’ di Monica Armani. Una serie di arredi pensati per sottolineare un forte dialogo, estetico e di senso, con il contesto e l’allestimento, attraverso la scelta di forme distintive, dei colori e delle materie.

A. Pe.