Progettare spazi funzionali: "Per sentirsi a casa anche in affitto"

MAKE ME HOME è una società che si occupa di investimenti immobiliari, proponendo un format innovativo – Urban Suites – dedicato al raggiungimento di rendite dal ritorno elevato. Questo risultato è reso possibile grazie a un mix di analisi della posizione geografica, gestione qualitativa degli spazi e sviluppo personalizzato dell’interior design. Nata dall’esigenza di coordinamento e gestione degli immobili degli stessi fondatori – Elisabetta Pellicciotta (nella foto sopra) e Giorgio Cellerino – Make Me Home in pochi anni, si è affermata come start up di successo nel campo dell’investimento immobiliare, attirando sempre più investitori che cercano soluzioni ad alto rendimento e con un approccio innovativo. Dopo aver avuto modo di testare personalmente il mercato, attraverso una serie di investimenti immobiliari personali che hanno prodotto risultati altamente performanti grazie a uno specifico format di hospitality, l’imprenditrice ha deciso di espandere il proprio modello di business, offrendo l’opportunità a investitori esterni di entrare in questo settore con un approccio mirato e vantaggioso.

Dal 2019 ad oggi Make Me Home conta 12 unità immobiliari oggetto di investimento, dislocate a Milano, Torino e in altre città chiave del Nord Italia. Istruttivo il percorso professionale dei fondatori. Elisabetta Pellicciotta, dopo più di 10 anni prima come Marketing Manager e, successivamente, come Direttore Marketing in importanti multinazionali farmaceutiche, ha deciso di dedicarsi alla sua vera passione. Trascorre alcuni anni a studiare il mondo degli immobili, l’architettura, l’arredo di interni e come gli spazi possano essere valorizzati attraverso un’attenta scelta di materiali, arredi, colori e geometrie. Consegue l’abilitazione come home stager e valorizzatrice immobiliare. Nel 2019 mette insieme l’esperienza maturata in azienda con le nuove competenze in campo immobiliare e si dedica ad alcuni investimenti personali che portano a risultati significativi. Dopo aver testato il successo di questo modello di business, nel 2023 Make Me Home si apre ufficialmente al mercato con il format Urban Suite. Giorgio Cellerino, torinese classe 1987, fin dall’infanzia appassionato di tecnologia, costruzioni e fisica si laurea in ingegneria fisica presso il Politecnico di Torino. Nel 2009 entra ufficialmente nell’azienda di famiglia, Sts isolamenti, e la trasforma in Srl, dando vita a un piano di sviluppo e trasformazione che la porta a diventare nel 2023 una PMI innovativa, l’unica del settore in Italia con esperienza ultra quarantennale e 3 tecnologie brevettate alle spalle. Nello stesso anno lancia insieme a Elisabetta Pellicciotta il format Make Me Home Urban Suite. Make Me Home è la soluzione ideale per chi desidera un investimento immobiliare ad alto rendimento senza l’impegno di gestione quotidiano.

Il modello di investimento prevede diverse fasi. Di parte dalla selezione accurata degli immobili che rappresenta il primo passo di un processo che mira a identificare proprietà con un grande potenziale di valorizzazione. Ogni immobile viene scelto non solo in base alla sua posizione strategica e alle condizioni strutturali, ma anche tenendo conto delle tendenze di mercato e delle necessità specifiche della clientela. Una volta acquisita la proprietà, entra in gioco l’ottimizzazione degli spazi. La trasformazione dell’immobile non si limita a un semplice restyling, ma comprende un’attenta progettazione degli spazi che ne massimizza il comfort e l’usabilità, aumentandone il valore sul mercato, anche nell’ottica di una successiva vendita. Una volta completata la ristrutturazione, Make Me Home si occupa di tutto: dall’inserimento dell’immobile sulle principali piattaforme di affitto breve alla gestione operativa, garantendo la massima efficienza. Grazie al modello di gestione Urban Suites, gli immobili vengono proposti come soluzioni di affitto a medio termine e destinati esclusivamente a lavoratori e studenti. Il cuore dell’offerta è il format Urban Suite+: spazi abitativi ristrutturati e arredati secondo logiche funzionali ed estetiche d’avanguardia, studiati e progettati per garantire un rendimento netto fino all’8% annuo, senza il carico della gestione quotidiana. Una proposta pensata per rispondere ai bisogni di investitori moderni che sentono la necessità di valorizzare il proprio capitale con un investimento ad alto rendimento, attraverso l’acquisto di una proprietà immobiliare.

Make Me Home ha saputo affermarsi in pochi mesi come realtà emergente del panorama immobiliare, grazie a un approccio basato su quattro pilastri chiave: un segmento di mercato che si colloca tra 300mila e un milione di euro da investire, una selezione strategica degli immobili, la loro valorizzazione tramite un’accurata analisi di marketing, un’innovativa progettazione degli spazi e la gestione integrata dell’affitto medio termine, professionisti in trasferta, studenti fuori sede ed expat. "Dopo averlo personalmente sperimentato attraverso alcuni investimenti che hanno convinto gli istituti bancari con cui siamo entrati in relazione, abbiamo deciso di far diventare Make Me Home un vero e proprio modello di business rivolto a chi desidera investire in modo consapevole e sostenibile, ottenendo rendimenti reali, ma senza rinunciare alla bellezza e alla qualità dello spazio e di una casa da sentire propria. Un progetto unico nel suo genere, sintesi del mio percorso personale e professionale, e una risposta concreta a un bisogno crescente di semplicità, affidabilità e stile nell’investimento immobiliare" spiega Elisabetta Pellicciotta, fondatrice e Ceo. "Flessibile e attenta ad ogni cambio di passo, consente di gestire ogni investimento in totale tranquillità, certi di poterlo riconvertire in tempi rapidissimi senza perdere valore o allungare i tempi".