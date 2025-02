Progeco NeXT inaugura la nuova sede: "Investiamo sul territorio"

INNOVAZIONE e ’messa a terra’ dei progetti. La Progeco NeXT Group di Rosignano opera nel settore dell’energia, gas&oil e rinnovabili, portando in tutto il mondo il ’saper fare’ dei nostri tecnici e ingegneri. Un esempio di come si può diventare grandi partendo da un garage e un appartamento, come già altre società famose hanno dimostrato, dalla piccola sede di Milwaukee di William S. Harley e i fratelli Arthur e Walter Davidson, ai più vicini esempi del magazzino di Steve Jobs a Palo Alto in California. "L’azienda Progeco è stata fondata dai miei genitori nel 1979 a Rosignano, avevano un ufficio in un appartamento, oggi abbiamo 280 dipendenti, commesse in tutto il mondo da società importanti come Eni, Enel, Snam, Shell, Saipem e un portafoglio di ordini per 86 milioni di euro". Il direttore Massimo Bottoni (nella foto a destra) ha presentato così alle istituzioni e ai clienti la nuova sede della Progeco NeXT Group a Rosignano. Un complesso recuperato nell’area artigianale delle Morelline con un investimento di oltre un milione e mezzo di euro. "Perché è giusto non consumare suolo e ristrutturare capannoni non più usati" spiega Bottoni.

L’azienda di progettazione e manutenzione di impianti industriali nel settore dell’energia (oil e gas e anche rinnovabili) ha infatti una nuova sede in via dell’Industria 9A a Rosignano Solvay nella zona delle Morelline. Il quartier generale recentemente acquistato, ristrutturato e modernizzato grazie a un investimento di 1,5 milioni di euro, rappresenta un importante passo avanti per il gruppo. La conferenza di presentazione è stata tenuta dal Direttore e Fondatore di Progeco NeXT Group, Massimo Bottoni, che ha illustrato il percorso storico e attuale dell’azienda, delineandone le prospettive future. Nel suo intervento, ha posto particolare attenzione ai principali progetti di business e sostenibilità, sottolineando l’importanza "della sicurezza sul lavoro e del valore delle persone che lavorano all’interno dell’azienda, considerate le fondamenta del gruppo".

"L’inaugurazione della nuova sede segna un traguardo significativo per Progeco NeXT Group – ha detto Bottoni – che continua a investire nel territorio pur essendo un’azienda fortemente votata all’internazionalizzazione, presente nel mondo con 10 sedi operative dislocate in tutti i continenti e ad investire nell’innovazione per affrontare le sfide del futuro con determinazione e responsabilità". Progeco ha cantieri in Bulgaria, Romania, Messico, Angola, Brasile, Mozambico, Cile. "Lavoriamo da sempre, oltre che nel settore oil e gas, anche nel settore delle rinnovabili. Abbiamo iniziato con la geotermia a Larderello tanti anni fa e continuiamo con la geotermia nelle varie parti del mondo insieme all’eolico e al solare. Le rinnovabili sono il futuro anche se servirà un po’ di tempo".

E tra le commesse acquisite c’è anche un lavoro da 40 milioni di dollari in Angola per l’estrazione di idrocarburi. Un contratto della durata di 4 anni (ormai quasi realizzato al 50%) per l’erogazione di servizi di Project Management e Supervisione lavori nell’ambito del progetto Agogo Block 1506, per supportare Azule Energy durante tutte le fasi di esecuzione relative al progetto di sviluppo di Agogo Field & West Hub nell’offshore angolano. La commessa per l’azienda affiliata a Confindustria Livorno Massa Carrara, che si aggira sui 40 milioni di dollari, è stata affidata al Consorzio internazionale costituito da Progeco Next e Mecwide Angola da Azule Energy, la JV paritetica costituita ad agosto 2022 tra le 2 Big dell’energia, Eni e BP. Progeco è un’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti industriali: ed è quello che farà anche in Angola. "Siamo davvero molto orgogliosi di questa acquisizione – afferma Massimo Bottoni, dirigente del Gruppo Progeco – che dimostra come Progeco NeXT stia diventando uno dei principali protagonisti nella fornitura di questi servizi dedicati al mondo dell’energia e resi a livello globale, coerenti alla propria strategia di business e di crescita".

Progeco NeXT e Mecwide Angola mobilizzeranno centinaia di unità di personale impegnate nei servizi a supporto del progetto in diverse nazioni quali Francia, Gran Bretagna, Cina, Singapore. Il Progetto prevede 36 nuovi pozzi (21 di produzione e 15 di reiniezione), una Fpso (Floating Production Storage and Offloading Unit, cioè una stazione galleggiante di stoccaggio), con una capacità di 120.000 barilial giorno di produzione di petrolio, 230 milioni di metri cubi di gas al giorno di iniezione di gas e 120.000 barili giorno di iniezione di acqua. Comporterà anche circa 100 km di linee di flusso rigide, 100 km di linee di flusso flessibili e 100 km di ombelicali, per un totale valore dell’investimento ci circa 7.8 miliardi di dollari.

L’Agogo Integrated West Hub produrrà idrocarburi dai giacimenti di Agogo e Ndungu sia attraverso la piattaforma galleggiante Ngoma esistente che attraverso la nuova Fpso Agogo che sarà operativa dalla metà del 2026, raggiungendo un picco di produzione di 175.000 barili al giorno. Progeco NeXT Mecwide seguiranno tutte le attività di Project Management del progetto. Al momento Progeco NeXT, copera con gli stessi servizi in oltre 15 Paesi ed è in costante crescita, in termini di acquisizioni e di fatturato e siconferma come una delle protagoniste principali a livello nazionale in questo tipo di servizio, che viene offerto ad un portfolio sempre più vasto di player italiani e di rilevanza internazionale potendo comntare su un portafoglio di commesse per 86 milioni di euro.