NON SOLO MATRIMONI, ma anche eventi privati. Il settore interessa moltissimi professionisti, dai make up artist, ai fioristi, che sono veri architetti di bellezza, passando per chi affitta location e per tutto il mondo del fashion, del design, della ristorazione e dell’accoglienza. Sono questi i principali protagonisti anche di Wim, che porta a Firenze la voce proprio gli organizzatori di matrimoni ed eventi privati. "Il nostro è un settore che vale miliardi, ma senza tutele né regole", dice l’organizzatore Tommaso Corsini (nella foto). "Il Covid-19 – precisa – ci ha insegnato quanto sia urgente strutturare il settore, perché non basta raccontare che l’Italia è la meta dei sogni per matrimoni ed eventi se poi chi lavora in questo comparto è lasciato solo di fronte alle difficoltà".

Il settore vale oltre 20 miliardi di euro, con più di 50 mila imprese coinvolte e oltre mezzo milione di operatori attivi. Mancano però regole chiare e tutele In questo quadro prenderà avvio a Firenze il Wim Tour, il 30 aprile, nella cornice del Collegio alla Querce - Auberge Resort. Questa nuova data, che non era prevista inizialmente, aggiunta a grande richiesta, per dare voce ai professionisti degli eventi privati: wedding planner, location, artigiani, fornitori e aziende che lavorano ogni giorno dietro le quinte di matrimoni ed eventi corporate in Italia. Il 94% degli operatori dichiara di non avere strumenti adeguati per analizzare i dati e pianificare le proprie attività; il 92% sente il bisogno di formazione strategica evoluta; il 90% lamenta l’assenza di supporto istituzionale, mentre il 95% evidenzia grandi disomogeneità tra le regioni italiane. La tappa di Firenze, che si svolgerà grazie al contributo di operatori locali e partner del territorio, sarà l’occasione per raccogliere nuovi dati, confrontarsi sui principali problemi del settore e costruire insieme una proposta concreta da presentare in autunno, durante il Wim Event finale che si terrà sempre a Firenze dal 19 al 21 novembre e rappresenterà la sintesi di un anno di incontri, analisi e confronti sui territori.

Attesi oltre 300 operatori italiani e internazionali, che si ritroveranno in alcune delle location più prestigiose della città per discutere dati di mercato, tendenze, criticità e opportunità future per il settore degli eventi privati. Wim rappresenta, insomma, un punto di riferimento per i professionisti del settore degli eventi privati. Attraverso incontri, analisi di mercato e networking strategico, l’evento si pone l’obiettivo di strutturare e rafforzare l’intera filiera del settore, creando un ecosistema in cui imprese, operatori e fornitori possano collaborare in maniera più efficace e sostenibile, discutere criticità, numeri e prospettive future dell’economia degli eventi in Italia. Dalla sua nascita nel 2018, Wim si è distinta per un approccio pionieristico nel settore degli eventi privati, mettendo al centro l’ascolto attivo degli operatori e la raccolta di dati concreti per guidare l’innovazione. Nel 2025 questa vocazione si fa ancora più forte con il lancio del Wim Tour: 9 tappe italiane (Catania, Bari, Napoli, Roma, Vicenza, Lago Maggiore, Milano, Firenze e Pescara) e 4 internazionali (Parigi, Londra, New York e Dubai).