Produrre nel segno della sostenibilità. Cartiere Carrara vince la sfida

È UNA INDUSTRIA LEADER nel comparto della carta lucchese con alle spalle 150 anni di storia – festeggiati quest’anno – e un futuro che si annuncia sempre più sostenibile grazie ad azioni efficaci e innovative. Incontriamo per saperne di più Mario Carrara (foto a fianco), Vice President & Chief Growth Officer del Gruppo Cartiere Carrara Spa.

Attenzione al Pianeta che ci circonda attraverso politiche mirate. Non solo per quanto concerne le tematiche ambientali, ma anche favorendo buone pratiche di welfare e nei confronti del territorio. Quali i punti cardine della filosofia del Gruppo?

"I punti chiave della filosofia del Gruppo sono sintetizzati nel nostro payoff: “Caring for What’s Next”. Questo non è solo un semplice slogan, ma il fulcro dell’identità di Cartiere Carrara. La nostra mission è fondata sull’idea di prendersi cura di ciò che ci circonda, partendo dalla nostra comunità e dal nostro territorio. Ma prendersi cura del futuro per un’azienda vuol dire anche saper programmare, anticipare le esigenze e i cambiamenti del mercato per rimanere rilevanti e competitivi, vuol dire prendersi cura delle esigenze e dei nostri, diversi, clienti, cercando di anticiparne le aspettative e offrire soluzioni e nuovi prodotti. E vuol dire anche “preoccuparsi” per le generazioni future. Per noi la sostenibilità non è solo un imperativo ambientale, ma anche un’opportunità per l’innovazione e la crescita. Integriamo la sostenibilità in modo strategico nel nostro modello di business, riconoscendo che sempre più consumatori e investitori sono attenti alle aziende che pongono la sostenibilità al centro delle loro strategie".

Quanto sono importanti i processi di economia circolare negli stabilimenti produttivi di Cartiere Carrara?

"Per noi i processi di economia circolare sono fondamentali. Rappresentano non solo un approccio responsabile nei confronti dell’ambiente, ma anche una leva per la crescita e il benessere. Per un’azienda come la nostra la visione della sostenibilità va necessariamente oltre gli stabilimenti e deve coinvolge l’intera catena del valore. Collaboriamo attivamente con fornitori e clienti che condividono i nostri principi e rispettano le politiche di condotta Esg. Questo approccio crea un ecosistema virtuoso in cui tutti i partner contribuiscono alla sostenibilità".

Quali sono le azioni nel campo della transizione ecologica e cosa rappresentano per la società i due progetti Kilometroverde Lucca e Piantagioni Policicliche e in cosa consistono?

"I progetti Kilometroverde Lucca e Piantagioni Policicliche sono il frutto di una visione che la nostra azienda ha avviato già da molti anni, possiamo dire quando ancora in pochi parlavano di sostenibilità. “La Carta che pianta alberi” è un impegno concreto che Cartiere Carrara ha preso nei confronti della comunità. Questo programma prevede la messa a dimora di alberi su terreni di nostra proprietà vicino ai siti produttivi di Capannori. Ad oggi, abbiamo piantato oltre 15.000 alberi e miriamo a raggiungere 150.000 entro il 2030. Questi progetti sono autofinanziati e rappresentano un impegno tangibile per migliorare il territorio".

Grazie alle scelte tecnologiche adottate, la società ha raggiunto risultati importanti per quanto riguarda l’efficienza nell’uso dei materiali, l’autoproduzione di energia, la riduzione dei consumi energetici, l’efficienza nell’uso delle risorse idriche, la riduzione dei rifiuti. Quali sono i numeri di queste azioni strategiche?

"Le nostre scelte tecnologiche hanno portato a risultati concreti e significativi: i nostri impianti di cogenerazione e fotovoltaici attualmente coprono l’80% del nostro fabbisogno energetico aziendale. Entro il 2030, intendiamo investire ulteriormente per raggiungere un terzo del fabbisogno con fonti rinnovabili, dimostrando il nostro impegno per l’autoproduzione di energia sostenibile.

Abbiamo ridotto i consumi idrici del 25% rispetto alla media del settore, con l’obiettivo ambizioso di raggiungere un valore eccezionalmente basso di 4 litri per kg di carta prodotta, dimostrando la nostra responsabilità nella gestione delle risorse idriche. La nostra riduzione della quota di rifiuti non recuperabili al di sotto del 35% è stata possibile grazie all’impiego di materie prime e materiali ausiliari riciclati, riciclabili e provenienti da fornitori responsabili".

In cosa consiste il Codice Etico di Cartiere Carrara e perché è così importante?

"Il Codice Etico di Cartiere Carrara è cruciale poiché rappresenta il nostro impegno a promuovere valori fondamentali come rispetto, correttezza e trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholder. Attraverso il Codice Etico, garantiamo la sicurezza e promuoviamo lo sviluppo professionale del nostro personale. Abbiamo ridotto il gender pay gap allo 0,01% e garantiamo un contratto a tempo indeterminato al 97,9% dei nostri collaboratori. In Cartiere Carrara, le competenze uniche dei singoli, i loro talenti e la condivisione dei valori sono ciò che conta. Il Codice Etico è il fondamento su cui poggia la nostra cultura aziendale".

Per sottolineare e consolidare ulteriormente il proprio commitment nei confronti della sostenibilità, l’azienda ha scelto di redigere un vero e proprio Manifesto. Di cosa si tratta?

"Il Manifesto di sostenibilità è una dichiarazione chiara della nostra visione aziendale ed è la sintesi del Piano di Sostenibilità che sarà attuato entro il 2030. Una programmazione a lungo termine che abbraccia a 360 gradi le tre dimensioni della sostenibilità mettendo al centro le persone che lavorano in Cartiere Carrara, la comunità e il territorio in cui operiamo".