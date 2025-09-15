Prodotti biologici. Ora Ambienta fa shopping anche in Spagna

AMBIENTA SGR, tra i principali asset manager europei e pioniere negli investimenti ambientali su mercati pubblici e privati, ha acquisito Agronova Biotech da Magnum Industrial Partners, società di Private Equity nella penisola Iberica, e dalla famiglia fondatrice Casanova. Questa operazione segna l’ingresso di Ambienta nel settore dell’agricoltura sostenibile e nel mercato spagnolo, consolidando la propria espansione paneuropea. Nell’operazione Ambienta si è avvalsa del supporto di Alantra, Latham & Watkins, Roland Berger e Kpmg. Con sede in Spagna – considerato uno dei mercati più avanzati a livello globale per le soluzioni biologiche in ambito agricolo – e una storia di 50 anni, Agronova ha svolto un ruolo pionieristico nel campo delle tecnologie biotech a supporto degli agricoltori offrendo soluzioni biologiche per le colture, tra cui biostimolanti e prodotti di bio-controllo. Con oltre 800 prodotti registrati, la società offre soluzioni per contrastare stress biotici (insetti, funghi) e abiotici (siccità, inondazioni) lungo tutto il ciclo di vita della pianta, ottimizzando rese e sostenibilità attraverso la riduzione dell’uso di fertilizzanti e pesticidi. Grazie all’integrazione di storiche realtà del settore, il Gruppo ha esteso la propria presenza operativa e commerciale ai principali mercati europei e alle Americhe, supportato da una struttura di 5 laboratori e 6 impianti produttivi d’avanguardia situati in aree agricole strategiche. "Questa operazione – spiega Mauro Roversi (nella foto a destra), Founding Partner & Chief Investment Officer di Ambienta – ha un duplice significato per Ambienta: da un lato segna l’ingresso in un settore che conosciamo a fondo e nel quale intravediamo importanti prospettive di crescita guidate dalla sostenibilità; dall’altro rafforza ulteriormente la nostra presenza geografica, attraverso l’acquisizione di un asset molto ricercato nel mercato spagnolo. Un risultato reso possibile grazie alle competenze del nostro team e alla nostra capacità di operare con efficacia in nuove geografie".

Di fatto, Agronova utilizza la raccolta dei dati per creare modelli di piani d’azione per aiutare a sviluppare trattamenti preventivi basati su soluzioni biologiche e nutrizionali che, a loro volta, minimizzano l’applicazione di risorse chimiche e risorse naturali. Attraverso la digitalizzazione delle conoscenze e il portfolio di scienza sul campo si massimizzano le raccomandazioni delle soluzioni biologiche nelle coltivazioni e si adattano le raccomandazioni e le soluzioni a ciascun tipo di suolo, coltura e obiettivo agricolo personalizzando il trattamento per ogni caso specifico al fine di raggiungere la sostenibilità economica e ambientale. "L’indagine – fanno sapere da Agronova Biotech – è parte del nostro Dna: da oltre 50 anni creiamo soluzioni innovative per l’agricoltura e da 25 anni sviluppiamo biotecnologie utilizzando microrganismi, microalghe e sostanze di base come alternative ai prodotti chimici. In Agronova Biotech, il nostro lavoro va dal laboratorio al campo, per aiutare gli agricoltori a superare le sfide ambientali e normative, adattandosi alle esigenze dei consumatori mantenendo la redditività. Cerchiamo nuovi materiali di base e attivi mentre miglioriamo formule già esistenti, innovando e adattando la nostra biotecnologia alle pratiche agricole e ai diversi tipi di coltivazioni". Il comparto dei prodotti biologici per agricoltura vale circa 21 miliardi di dollari, con una crescita annua dell’11%, che è tre volte superiore a quella dei prodotti tradizionali ed è supportata da molteplici fattori. Il cambiamento climatico ha un impatto crescente sulle rese agricole; solo in Spagna, ad esempio, le precipitazioni si sono ridotte dell’8% all’anno dal 2018, mentre le ondate di calore sono aumentate del 26%. Allo stesso tempo, enti regolatori e consumatori premono per la sostituzione dei prodotti chimici con alternative biologiche, al fine di massimizzare le rese senza contaminare il suolo e le risorse idriche. Competere in questo mercato richiede specifiche competenze R&D, capacità di gestire complesse procedure di registrazione prodotto, e un approccio commerciale sofisticato – tutti fattori che hanno favorito operatori agili, di piccola e media dimensione, e che rendono il mercato ancora molto frammentato. Agronova, grazie alle sue dimensioni, all’ampiezza del portafoglio prodotti e alla capillarità geografica, rappresenta un asset strategico, e un eccellente punto di partenza per promuovere un’ulteriore espansione, sia organica che per linee esterne.

L’agricoltura è responsabile per circa il 15% delle emissioni globali di gas serra. L’abuso di sostanze chimiche causa erosione, acidificazione dei terreni e perdita di carbonio organico, compromettendo, nel lungo periodo, la fertilità dei suoli e la biodiversità. L’offerta di Agronova risponde a queste sfide: i prodotti di bio-controllo sostituiscono i pesticidi con soluzioni a base microbica, i fertilizzanti organici offrono nutrienti da fonti sostenibili, e i biostimolanti incrementano l’assorbimento delle sostanze nutritive, riducendo la dipendenza da fertilizzanti chimici. Ambienta ha seguito con attenzione l’evoluzione del settore, consolidando competenze e connettività che metterà a servizio dell’ulteriore sviluppo della piattaforma. "Vediamo davanti a noi – spiega Olivier Lavaud (nella foto in basso), ceo di Agronova - importanti opportunità di sviluppo, e siamo convinti che Ambienta rappresenti il partner ideale per supportare la nostra crescita. Condividiamo un forte impegno a fianco degli agricoltori nel percorso verso pratiche agricole più sostenibili. Ringrazio sinceramente tutto il team di Agronova per il contributo fondamentale di questi anni e sono entusiasta di aprire insieme ad Ambienta questo nuovo capitolo".