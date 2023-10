Primo Gruppo in Italia nella certificazione Esg Redi

Il Gruppo United, caratterizzandosi come “integrity builder”, è il primo in Italia a fare certificare i cantieri Esg Redi (Real Estate Development Integrity) grazie a uno schema certificativo creato in partnership con Rina SpA. Il modello United è stato più volte citato da ministri e autorità come best practice ed è stato applicato in progetti complessi come la riqualificazione del sito di interesse nazionale ex Aree Falck, la rinascita di piazzale Loreto a Milano, il risk assessment dell’Aeroporto Internazionale di Fiumicino.