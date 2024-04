Prima l’e-commerce ora il data intelligence

L’EVOLUZIONE CHE IL GRUPPO ha generato negli anni lo ha portato a essere importante per le aziende del settore non solo come valvola di sfogo commerciale sulle piattaforme di e-commerce proprietarie, ma anche per il lavoro di data intelligence e profilazione sul comportamento dei consumatori. All’Area Consumers - in cui il Gruppo opera nel settore Salute e Benessere con i brand Farmaè, Amicafarmacia, Farmaeurope, Docpeter, Superfarma, Farmahome, Dokidaki e con i brand in private label Gooimp, VitaminCenter e Best Body, nel settore Bellezza con Beautyè, nel settore Ortopedia con Sanort e nel settore dell’Arredo Design con Mood Concept Store – si affianca infatti l’Area Industrial dedicata ai servizi di comunicazione e marketing online con Valnan e il Trade Marketing e con la concessionaria pubblicitaria online Talea Media che vende servizi di data e inventory monetization, con cui il Gruppo conta di impattare positivamente sulla propria marginalità. Talea Media, lanciata lo scorso anno in occasione del rebranding, opera in maniera innovativa e ancora poco diffusa in Italia attraverso uno strumento di advertising che in America sta avendo un grande successo: il Retail Media. Questo modello prevede la vendita di spazi e dati (online e offline) a brand e inserzionisti terzi, interessati a parlare ai clienti delle piattaforme del Gruppo, consentendo quindi di monetizzare informazioni e canali digitali, che rappresentano gli asset piú strategici del business consumer.

Grazie ai dati generati sulle piattaforme e-commerce proprietarie, infatti, Talea è grado di realizzare una profilazione molto precisa degli utenti: questo permetterà ai brand che sceglieranno di fare adv sulle sue piattaforme di raggiungere i target desiderati. In sinergia con Talea Media a servizio delle imprese opera Valnan, agenzia di comunicazione e digital marketing del Gruppo che supporta le pmi nella crescita del proprio business online, tramite strategie e servizi tailor made costruiti intorno alle specifiche esigenze delle imprese. "L’esperienza del Gruppo nell’ottimizzazione della presenza online e nell’analisi delle tendenze di mercato – precisa l’azienda – permette alle imprese di elevare la propria presenza digitale, mantenendo al contempo un impegno per la sostenibilità del loro business".

S. N.