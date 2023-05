Premiata per l’azione sul fronte ambientale

BREMBO È STATA PREMIATA per la leadership nella sostenibilità d’impresa da Cdp (ex Carbon Disclosure Project), assicurandosi un posto nella prestigiosa ‘A List’, stilata dall’organizzazione globale no-profit che misura l’impegno per l’ambiente delle aziende, delle città e delle organizzazioni. Per Cdp, Brembo si è dimostrata un’azienda leader a livello mondiale attraverso una concreta azione nei confronti del cambiamento climatico e dei rischi della gestione delle risorse idriche. Il leader mondiale nei sistemi frenanti è tra le poche aziende che hanno ottenuto una doppia ‘A’ tra le oltre 10.000 imprese che hanno raggiunto un punteggio sulla base dei dati presentati a Cdp nel 2022.

L’annuale analisi di Cdp è ampiamente riconosciuta come il punto di riferimento globale sulla trasparenza e l’azione ambientale delle aziende. Nel 2022, oltre 680 investitori, con più di 130 mila miliardi di dollari di asset e 280 grandi organizzazioni, con una capacità di spesa di 6,4 mila miliardi di dollari, hanno richiesto alle aziende di divulgare i loro dati sui rischi, gli impatti e le opportunità ambientali attraverso la piattaforma di Cdp. Oltre 18.700 aziende hanno risposto, raggiungendo un nuovo record. La piattaforma utilizza una metodologia dettagliata e indipendente per valutare queste aziende, assegnando un punteggio da D- a A, basato sulla completezza della divulgazione, la consapevolezza e la gestione dei rischi ambientali e la dimostrazione delle migliori pratiche associate alla leadership ambientale, come la definizione di obiettivi ambiziosi e significativi.

Le aziende che non divulgano i propri dati o condividono informazioni insufficienti vengono classificate con una F. "Le tematiche ambientali, sociali e di governance sono sempre state parte integrante della nostra strategia", ha commentato Cristina Bombassei, Chief Csr Officer e membro del cda di Brembo, all’indomani del riconoscimento. "Siamo convinti che siano fattori abilitanti alla crescita non solo del nostro Gruppo, ma anche dell’intera economia. È la quinta volta consecutiva che Brembo riceve il riconoscimento della doppia ‘A’ da parte di Cdp e per noi è sempre motivo di grande orgoglio poiché è stato ottenuto grazie al nostro impegno continuo. Ci stimola a proseguire il percorso verso un futuro più sostenibile, in cui tutti dobbiamo sentirci chiamati a uno sforzo comune".