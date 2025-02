Premiata la cucina: "diffusa" e di design di TM Italia

UN NUOVO IMPORTANTE riconoscimento internazionale per le aziende marchigiane a dimostrazione di come il "saper fare" del nostro territorio continui ad essere il tratto distintivo del Made in Italy che si trasforma in vantaggio competitivo soprattutto sui mercati internazionali. È quello ottenuto da TM Italia Srl che ha di recente ricevuto il premio "i-NOVO Awards 2024" per la cucina Impexa ovvero la Limited edition kitchen suite che sintetizza l’incessante impegno di TM Italia a sostegno della sperimentazione creativa e dell’innovazione dei linguaggi progettuali.

A conferma di questo percorso di successo basato sull’incessante innovazione in termini di design, creatività e integrazione tecnologica, l’incredibile tris realizzato nel 2024. L’azienda guidata dal giovane titolare Gianluca Tondi (nella foto a destra), nonché presidente della Sezione Legno di Confindustria Ascoli Piceno, aveva già messo in cassaforte anche l’Interior Design’s 2024 Best of Year e soprattutto aveva ottenuto riconferma del prestigioso Archiproducts Design Award 2024, già vinto nel 2023. Gianluca Tondi ha così commentato il conferimento alla sua azienda dell’importante premio: "Chiaramente siamo molto felici di questo riconoscimento che gratifica le tante persone che hanno collaborato per mesi al progetto". Un giusto mix tra l’abilità artigiana e la creatività costituiscono i fattori che hanno determinato le scelte dei giudici. "Non era scontato realizzare un prodotto in grado di esprimere allo stesso tempo artigianato evoluto e varietà compositiva supportata da un approccio industriale one-off, ma anche l’apertura al dialogo progettuale su temi di ispirazione ed alto valore intellettuale".

Il nome deriva dal latino a dimostrazione dell’importanza di una corretta rilettura della tradizione mobiliera italiana che guarda al futuro. Questo concept combina un raffinato design, il miglior artigianato italiano e le migliori materie prime, forgiate per durare nel tempo e nel rispetto dell’ambiente. Una rottura dello schema industriale fondato sul parallelepipedo, ottenuta attraverso una sperimentazione formale di grande complessità produttiva che intende valorizzare la dimensione di impresa a misura d’uomo: nelle tre isole non ci sono due sole superfici parallele ad eccezione dei piani orizzontali e non compare nessuno spigolo verticale retto, come natura ci insegna.

Questo progetto si distingue per innovazione morfologica e funzionale rispetto ai tradizionali canoni compositivi dell’arredo cucina. I tre moduli presidiano lo spazio e sono concepiti come elementi totemici con specializzazione funzionale da collocare in modo "entropico" all’interno dell’ambiente. Non più una posizione perimetrale dell’arredo nello spazio, bensì un allestimento "diffuso" che si pone come protagonista della scena domestica invitando ad una prossemica radicalmente differente per gli utilizzatori. "Infatti – ha aggiunto Tondi – il nome latino del "disordine" evoca la rottura degli schemi e l’entropia che regola l’evoluzione organica degli ecosistemi naturali. Un concept che combina un raffinato design, il miglior artigianato italiano e le migliori materie prime, forgiate per durare nel tempo e nel rispetto dell’ambiente".

La Limited Edition Kitchen Suite è realizzata al 100% in Italia, con la collaborazione del brand MC+, che esplora l’affascinante imperfezione della natura con un sistema di prodotti iconici concepiti come opere funzionali in grado di illuminare la scena domestica con nuove riflessioni sull’abitare. Intraprendendo un viaggio visionario, MC+ è stato fondato in California nel 2023 dalle menti creative di Mattia Biagi e Cardenio Petrucci (nella foto in basso a sinistra). Con una capacità creativa senza limiti e una dedizione continua, sono evoluti in uno studio di design dinamico e completo con un’impronta globale. Grazie alla vasta esperienza in progetti residenziali, retail e hospitality, gli sforzi creativi superano i confini e abbracciano un ampio spettro di iniziative di design. In MC+ l’impegno quotidiano è teso ad accendere l’ispirazione e superare i confini del design.

Oltre ai servizi di design completi, curano con orgoglio una collezione in edizione limitata che incarna la passione per l’artigianato impeccabile e il design innovativo. Questi pezzi, realizzati con cura, sono la testimonianza dell’impegno costante per elevare l’estetica e offrire esperienze straordinarie.

Con questo risultato la TM Italia consolida la sua notorietà nell’ambito della progettazione e realizzazione di interni ad alto valore aggiunto affermando il successo di un modello organizzativo, insieme all’efficienza e all’affidabilità della rete distributiva, che le consente oggi di sviluppare un progetto sartoriale inedito e consegnarlo in qualsiasi parte del globo in poche settimane.