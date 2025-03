Powersoft acquisisce il 51 per cento del capitale di K-Array

IN PROVINCIA di Firenze nasce il polo dell’alta fedeltà. Powersoft, azienda con sede a Scandicci tra le più innovative sul panorama mondiale nei sistemi audio di nuova generazione, ha acquisito il 51% del capitale di K-Array, che ha sede a Scarperia-San Piero, ed è una realtà consolidata nella progettazione e produzione di casse acustiche innovative ad elevate prestazioni e design compatto per una vasta gamma di applicazioni. L’accordo prevede inoltre la reciproca concessione di opzioni di acquisto e di vendita in favore, rispettivamente, di Powersoft e HP Sound Equipment, proprietaria del brand K-Array, sul rimanente 49% del capitale sociale. Il closing dell’operazione che costerà 50 milioni di euro è, allo stato, previsto entro il mese di marzo 2025. Le parti si sono impegnate a sottoscrivere un patto parasociale in base al quale il CdA di K-Array sia complessivamente composto da 5 componenti, di cui 3 di nomina Powersoft, tra cui il Presidente, e la nomina, per il triennio 2025-2027 dell’attuale management dell’azienda mugellana: Alessandro Tatini e Massimo Ferrati, al ruolo rispettivamente di amministratore delegato e chief financial officer di K-Array, con possibilità di riconferma per il triennio successivo. L’operazione permette a Powersoft di creare un vero e proprio polo industriale del settore. K-Array, azienda di oltre cento dipendenti ha tre brand su diversi segmenti di mercato: K-Array, marchio principale rivolto a professionisti del settore, K-Gear, dedicato a soluzioni audio tradizionali e accessibili, K-Scape, relativo a sistemi audio e di illuminazione di elevata qualità e design. I ricavi al 31 dicembre 2023 sono stati pari a circa 19 milioni con un margine operativo lordo pari a circa 3,7 milioni. Sulla base dei risultati preconsuntivi al 31 dicembre 2024, l’azienda mugellana si attende ricavi per circa 22,1 milioni di euro (in crescita di oltre il 16% rispetto all’esercizio precedente) e margine operativo lordo pari a circa 6,6 milioni (+76%).

"Siamo entusiasti – ha detto l’amministratore delegato di Powersoft, Luca Lastrucci – questa acquisizione è per noi un passo strategico. Un’operazione che nasce da una partnership virtuosa tra due aziende che lavorano insieme da molti anni, con una forte vicinanza territoriale e la condivisione di uno spirito creativo ed innovativo. Prevediamo un arricchimento del nostro portafoglio con prodotti all’avanguardia, valorizzando al meglio le competenze e risorse di K-Array per sviluppare nuove soluzioni audio integrate per un mercato in costante evoluzione".

L’acquisizione si inserisce nella strategia di crescita di Powersoft che sta spingendo molto anche negli impianti di altissima gamma nei settori automotive dove l’innovazione, l’efficienza e l’affidabilità dei sistemi audio svolgono un ruolo peculiare. A dimostrazione del livello raggiunto, c’è la recente partnership tecnologica siglata con Ferrari, che ha segnato l’ingresso di Powersoft nell’industria delle supercar con una referenza di assoluto rilievo. Unendo il proprio know-how nei sistemi di amplificazione, con le capacità di K-Array nella progettazione e nel design di diffusori compatti e ad alte prestazioni, Powersoft potrà accelerare l’espansione anche in questi mercati e rafforzare il proprio posizionamento con l’offerta di sistemi audio innovativi, efficienti e di design, capaci di rispondere alle crescenti esigenze di qualità, affidabilità e ottimizzazione dello spazio richieste dall’industria automotive e dai moderni sistemi di trasporto.

Alessandro Tatini, presidente e amministratore delegato di K-Array: "Con Massimo Ferrati (AD e co-fondatore ) abbiamo deciso questo passo strategico per integrare la nostra realtà all’’interno di un gruppo solido e in costante crescita come Powersoft. La nostra intenzione è dare la possibilità alle nostre risorse, arrivate oggi oltre 100 e tra le più qualificate del mercato, di un futuro promettente, ricco di opportunità e soddisfazioni. L’obiettivo è consolidare una base solida e coesa, capace di affrontare le sfide future con sempre maggiore resilienza e determinazione. Il nostro team ci ha accompagnato ed è stato protagonista nel nostro percorso di crescita e sentiamo il dovere di offrire loro una prospettiva ancora più ambiziosa per il nostro progetto".

L’integrazione tra le due aziende dovrebbe portare nuove opportunità di business congiunte e consentirà di espandere l’offerta commerciale verso nuovi segmenti di mercato all’interno del portafoglio Powersoft. La presenza combinata delle due aziende attraverso le proprie reti di distribuzione favorirà inoltre una maggiore penetrazione nei mercati ad alta crescita come Asia e America Latina e consoliderà il posizionamento globale del Gruppo. L’acquisizione di K-Array consente parimenti un importante salto dimensionale al Gruppo Powersoft che, sulla base dei dati economico-finanziari relativi al bilancio al 31 dicembre 2023, raggiunge un fatturato aggregato pro-forma stimato di circa 88 milioni di euro con margine utile che sfiora i 24 milioni, potendo contare su circa 300 professionisti, tra i più esperti del settore.