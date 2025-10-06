Porti elettrici e innovazione. L’ingegneria a servizio dell’ambiente

MENO EMISSIONI E SPRECHI, più salvaguardia dell’ambiente. La transizione energetica italiana ed europea passa attraverso innovazione, infrastrutture e sostenibilità ambientale. E in questo, DBA, parte del Gruppo quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, si distingue grazie alla sua specializzazione in ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione delle opere mission critical.Tra i progetti più rilevanti spicca l’aggiudicazione, da parte di DBA, di una gara indetta dalla Cyprus Port Authority per la progettazione dell’infrastruttura elettrica di alimentazione da terra – con sistema “cold ironing” – nel porto di Limassol, a Cipro. Si tratta del primo progetto internazionale in ambito cold ironing per DBA, già attiva in numerosi porti italiani. L’intervento avrà una durata di 18 mesi ed è co-finanziato all’85% dal programma europeo Connecting Europe Facility.

La tecnologia cold ironing consente alle navi attraccate di collegarsi alla rete elettrica terrestre, spegnendo i motori ausiliari e riducendo drasticamente le emissioni di CO₂, NOx e particolato in ambito portuale. Oggi, solo il 20% delle infrastrutture previste nei principali porti europei è stato realizzato: un ritardo rispetto agli obiettivi del Green Deal che si traduce in una sfida strategica ma anche in un’opportunità concreta per accelerare l’evoluzione sostenibile della logistica marittima. A Cipro, DBA sarà responsabile della progettazione dei sistemi di Shore Power, che costituiscono due dei sette Work Package previsti. Un incarico che si fonda sull’esperienza maturata in Italia, dove l’azienda ha progettato sistemi Onshore Power Supply nei porti di Venezia, Trieste, Gioia Tauro, Napoli, Salerno, La Spezia e in diversi scali di Sicilia, Sardegna e Lazio.

Parallelamente, DBA estende il proprio impegno nella transizione energetica anche sul territorio nazionale, attraverso una collaborazione con Roma & Pontos Consulting (RPC) per la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nelle aree industriali di Cisterna di Latina, Castel Romano e Mazzocchio, all’interno del Consorzio Industriale del Lazio. L’obiettivo è la costruzione di un ecosistema energetico collaborativo e sostenibile, fondato su un modello multi-energy che prevede la condivisione di energia elettrica, calore, biogas, acqua e materie prime secondarie. In questo progetto, DBA curerà la definizione del modello giuridico della comunità, la modellazione energetica ed economica, il supporto tecnico alle imprese aderenti e l’individuazione di ulteriori opportunità legate all’innovazione. L’iniziativa mira a creare un sistema efficiente, replicabile e scalabile, capace di generare benefici ambientali, ridurre i costi operativi e attrarre investimenti, anche attraverso il PNRR e altri strumenti europei per la decarbonizzazione dell’industria.

Il ruolo di DBA nella realizzazione di grandi infrastrutture strategiche si concretizza anche attraverso due recenti contratti con Terna per la realizzazione dell’Adriatic Link (nella foto in basso a sinistra) , il nuovo elettrodotto sottomarino in tecnologia HVDC che collegherà Marche e Abruzzo. Il collegamento, basato sulla tecnologia Voltage Source Converter, contribuirà a rafforzare la rete elettrica nazionale in termini di flessibilità, resilienza e sicurezza, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Nel dettaglio, DBA gestirà il coordinamento della sicurezza per il tratto abruzzese (in associazione temporanea d’impresa con RR Consulting) e sarà unico affidatario della direzione lavori per il tratto marchigiano. Il valore complessivo degli incarichi supera 1,3 milioni di euro, con una durata rispettivamente di 34 e 40 mesi, prorogabili.

Queste attività si inseriscono in una strategia aziendale chiara, che punta a integrare il paradigma sostenibile lungo tutta la filiera del valore. Il Bilancio di Sostenibilità 2024, giunto alla terza edizione conferma l’impegno del Gruppo nel promuovere modelli innovativi di produzione e consumo energetico. Il documento illustra come DBA abbia rafforzato le proprie politiche ambientali attraverso un’economia circolare, una gestione efficiente dei rifiuti, un tracciamento dei consumi energetici e il contenimento delle emissioni climalteranti. Una particolare attenzione è riservata all’efficientamento energetico delle infrastrutture e alla digitalizzazione dei servizi, settori nei quali l’azienda impiega soluzioni tecnologiche avanzate per aumentare la sostenibilità degli interventi e la resilienza dei sistemi infrastrutturali.

Un elemento distintivo dell’approccio di DBA Group è la capacità di coniugare ingegneria e innovazione digitale per sviluppare soluzioni smart nei settori energetico e infrastrutturale. La digitalizzazione, infatti, permette di monitorare e ottimizzare in tempo reale i flussi energetici, riducendo le dispersioni, migliorando la gestione delle reti e potenziando le performance ambientali dei sistemi. Questo approccio integrato e multidisciplinare rappresenta un vantaggio competitivo concreto per i territori e le imprese coinvolte, contribuendo alla realizzazione di comunità energetiche, reti intelligenti e impianti ad alta efficienza. "Ci proponiamo - il commento di Raffaele De Bettin, ceo di DBA Group (nella foto in alto a destra)- come partner affidabile per la trasformazione sostenibile delle infrastrutture, contribuendo a dare forma a una nuova economia dell’energia, più resiliente, digitale e a basse emissioni. La sfida della decarbonizzazione passa anche da qui, da progetti concreti, gestiti coniugando innovazione e impatto, tecnologia e visione industriale".