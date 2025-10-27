Pool Pharma, l’impegno nella ricerca di longevità e benessere

QUELLA FRA I FRATELLI Pizzoni, Camilla e Sandro, è una sintonia assoluta, che consente alla società di famiglia, fondata negli anni Novanta da papà Giorgio, di crescere. "Lavoriamo con contoterzisti, con i quali siamo in partnership e investiamo molto sul futuro, nel quale si parlerà sempre più di longevità", dice Camilla Pizzoni, direttore scientifico di Pool Pharma. La società, che impiega complessivamente un centinaio di persone, oggi fa parte di una holding di famiglia, e nasce negli anni Novanta in Lombardia.

Camilla Pizzoni, cosa significa per lei lavorare nell’azienda di famiglia?

"Mi piace sempre ricordare che siamo in due, io sono la portavoce della società, a capo della quale, come Ceo, c’è mio fratello, Sandro e io siamo un tandem che viaggia assieme. Entrambi lavoriamo in azienda da tantissimi anni, abbiamo un paio di anni di differenza. Siamo subentrati a mio padre. Per noi è sicuramente bello lavorare in questo contesto. Portare avanti i valori dell’azienda e della famiglia è un privilegio. Nostro papà è il classico imprenditore degli anni Ottanta-Novanta. Noi abbiamo messo a disposizione ognuno, con percorsi differenti, le nostre competenze in azienda. Il passaggio generazionale nel nostro caso è stato quasi naturale, non forzato. Abbiamo scelto di stare in azienda".

Papà Giorgio è oggi presidente onorario, suo fratello si occupa della parte commerciale ed è il ceo di Pool Pharma, ma l’unica farmacista di famiglia è lei.

"Sì, è così. Mio fratello ha iniziato come commerciale. Facendo l’agente di commercio. Ho lavorato qualche tempo in farmacia, poi era naturale che mi entrassi in azienda. Siamo cresciuti, mio fratello e io, al fianco di nostro padre, dentro l’azienda. Abbiamo un’altra azienda di servizi. Oggi le due realtà sono sorelle. L’altra società si occupa di servizi, rete vendita, logistica. Pool Pharma l’abbiamo sviluppata tutti assieme. mio padre non lo ha mai detto, ma la considera come un terzo figlio. La nostra è una azienda piccola, dinamica, orientata al futuro. Sono 20 le persone interne, e, in totale, lavorano con noi un centinaio di collaboratori in tutta Italia, con un fatturato di 18 milioni di euro".

Il mondo dell’integrazione sta crescendo sempre di più, voi ci siete arrivati fra i primi in Italia. Moda o reale necessità?

"È vero, oggi tutti parlano di integrazione, ma la cosa davvero importante è cosa metti dentro ai prodotti che proponi al mercato. Quello che abbiamo imparato noi è che ci sono fabbisogni a cui rispondere. Faccio l’esempio di magnesio e potassio. Integrare le abitudini di vita, l’alimentazione con magnesio e potassio è una cosa che fa sicuramente mene all’equilibrio generale, poi va chiarito bene che esistono diversi tipi di magnesio e di potassio e che ognuno è funzionale ad alcune esigenze. Lo stesso vale per altri temi di cui noi ci occupiamo da sempre, come il gas addominale, oggi sappiamo che esistono alcuni enzimi digestivi, che hanno una validità funzionale molto alta. Quello che è chiaro è che nel mondo dell’integrazione, che non è farmaco, i dosaggi sono più bassi. Ci sono dei limiti normativi da rispettare, ma gli attivi naturali funzionano".

Lei si occupa in prima persona della comunicazione, come mai?

"Perché ritengo che vada fatta una comunicazione trasparente su questi temi. Non è sempre facile trasferire le informazioni. E’ un settore che può dare buone soddisfazioni, ma occorre essere molto etici".

Etica e visione vanno spesso a braccetto. Che altro state sviluppando?

"Negli ultimi anni si è ampliata molto l’area di integrazione della probiotica. E’ stato il nostro diamante degli ultimi anni. E’ un settore in espansione enorme. Qui la differenza qualitativa è tangibile. Si tratta di prodotti che danno un supporto notevole al benessere della persona, anche in situazioni di disagio fisico. Ci sta dando molta soddisfazione questo settore. Noi poi lavoriamo da sempre con le farmacie, perché mio padre pensava e sapeva che quello era il luogo giusto dove fare una corretta informazione. Ora abbiamo ampliato la nostra presenza anche al di fuori. Ma le farmacie restano fondamentali".

Il settore, anche in termini economici, sta cambiando molto. Dalla farmacia classica si sta passando a gruppi internazionali con in mano molti punti vendita. Come interagite con le novità del settore?

"Come dicevo noi abbiamo sempre puntato sulle farmacie, luoghi di informazione corretta anche sull’integrazione. Sicuramente, poi, abbiamo sempre puntato sul dire che i nostri prodotti, a differenza dei farmaci, che risolvono il sintomo, non risolvono il problema, ma danno un supporto utile. L’integrazione, associata a movimento, dieta, è molto utile. Poi il messaggio che abbiamo sempre tentato di far passare è: prenditi cura del tuo corpo. Un concetto peraltro molto moderno, perché oggi parlano tutti di integrazione evoluta e di medicina integrata".

Un nuovo trend è quello della longevity. Voi a cosa state lavorando?

"La tendenza della quale tutti parlano è quella di invecchiare bene. Noi su questo, cioè sui prodotti per la longevità, lavoriamo da sempre. E’ da una vita che sposiamo il concetto di invecchiare benee quindi stiamo lavorando su nuovi prodotti che siano utili e che possano fare la differenza, dando un supporto. Le molecole e gli attivi sono quelli, sappiamo ormai tutto sul loro funzionamento e sappiamo che funzionano. Penso agli antiossidanti, che hanno un ruolo enorme proprio nel processo di rallentamento dell’invecchiamento".

Parliamo di mercato, puntantre anche sull’estero?

"in futuro sicuramente sì. Oggi noi esportiamo appena il 10% e in mercati molto vicini, sia geograficamente sia culturalmente, come Svizzera, Albania, per esempio, ma in futuro sicuramente vogliamo aumentare l’export".