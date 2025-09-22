Politica e associazioni uniti nella crescita

IL DISTRETTO TESSILE di Prato non può più rimandare il confronto con la transizione verso un modello sempre più sostenibile, competitivo e radicato nel territorio: un’operazione che va governata e che chiede un ruolo da protagoniste alle istituzioni e alle rappresentanze economiche. Il distretto tessile ha saputo reinventarsi più volte, riuscendo a mantenere viva una vocazione manifatturiera che affonda le radici nella tradizione. Un processo di trasformazione che necessita di una visione condivisa e di un’alleanza tra istituzioni, imprese e associazioni di categoria.

È questo il cuore del primo panel dell’evento del ciclo "Qn distretti" dal titolo "Tessile contemporaneo: filiere, innovazione, futuro", in programma giovedì 25 settembre al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci. "Tessile e territorio: il futuro si costruisce insieme" è il tema del dibattito del primo panel che si concentrerà sul ruolo strategico delle istituzioni locali e delle associazioni di categoria nel guidare il distretto verso questa transizione. La sfida è duplice: da un lato bisogna rispondere ai cambiamenti globali, come digitalizzazione dei processi, transizione ecologica ed apertura a nuovi mercati; dall’altro c’è da rafforzare il ’sistema Prato’ attraverso politiche territoriali integrate, incentivi, reti di collaborazioni tra imprese, associazioni di categoria, istituzioni locali e regionali.

Formazione, attrazione di competenze e ricambio generazionale sono ulteriori punti chiave. Il futuro del Made in Prato non può prescindere dall’ingresso di nuove professionalità e dalla collaborazione con scuole, università e centri di ricerca per creare un ecosistema che unisca tradizione artigianale e innovazione tecnologica. Il panel vedrà protagonisti Gabriele Innocenti, membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana Nord con delega all’economia circolare, Emiliano Melani, presidente CNA Toscana Centro, e Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Prato. Tre voci autorevoli che offriranno una visione complementare su come rafforzare le reti di collaborazione tra imprese, associazioni di categoria e istituzioni.

s.b.