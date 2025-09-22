Lunedì 22 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
22 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Politica e associazioni uniti nella crescita

IL DISTRETTO TESSILE di Prato non può più rimandare il confronto con la transizione verso un modello sempre più sostenibile,...

IL DISTRETTO TESSILE di Prato non può più rimandare il confronto con la transizione verso un modello sempre più sostenibile, competitivo e radicato nel territorio: un’operazione che va governata e che chiede un ruolo da protagoniste alle istituzioni e alle rappresentanze economiche. Il distretto tessile ha saputo reinventarsi più volte, riuscendo a mantenere viva una vocazione manifatturiera che affonda le radici nella tradizione. Un processo di trasformazione che necessita di una visione condivisa e di un’alleanza tra istituzioni, imprese e associazioni di categoria.

È questo il cuore del primo panel dell’evento del ciclo "Qn distretti" dal titolo "Tessile contemporaneo: filiere, innovazione, futuro", in programma giovedì 25 settembre al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci. "Tessile e territorio: il futuro si costruisce insieme" è il tema del dibattito del primo panel che si concentrerà sul ruolo strategico delle istituzioni locali e delle associazioni di categoria nel guidare il distretto verso questa transizione. La sfida è duplice: da un lato bisogna rispondere ai cambiamenti globali, come digitalizzazione dei processi, transizione ecologica ed apertura a nuovi mercati; dall’altro c’è da rafforzare il ’sistema Prato’ attraverso politiche territoriali integrate, incentivi, reti di collaborazioni tra imprese, associazioni di categoria, istituzioni locali e regionali.

Formazione, attrazione di competenze e ricambio generazionale sono ulteriori punti chiave. Il futuro del Made in Prato non può prescindere dall’ingresso di nuove professionalità e dalla collaborazione con scuole, università e centri di ricerca per creare un ecosistema che unisca tradizione artigianale e innovazione tecnologica. Il panel vedrà protagonisti Gabriele Innocenti, membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana Nord con delega all’economia circolare, Emiliano Melani, presidente CNA Toscana Centro, e Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Prato. Tre voci autorevoli che offriranno una visione complementare su come rafforzare le reti di collaborazione tra imprese, associazioni di categoria e istituzioni.

s.b.

