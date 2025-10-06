Pochi conducenti e formazione costosa: la soluzione è il progetto "Arriva Academy"

DA UN LATO, c’è la spinta ecologica ad usare sempre meno l’auto privata in favore di modalità di spostamento più sostenibili, come il servizio fornito dai mezzi del trasporto pubblico locale. Dall’altro, è sempre più difficile trovare chi quei mezzi li deve guidare. È questo il paradosso segnalato da aziende e associazioni di categoria. Secondo le stime dell’Unione Internazionale del Trasporto su Strada (Iru), in Italia mancano circa 10.000 conducenti, e 105.000 in tutta Europa. Anav – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori – segnala che, a livello nazionale, la carenza negli organici è del 9,1%, con il 98% delle imprese del Nord Italia che dichiara di avere difficoltà nel trovare e assumere nuovi autisti.

Tra i principali ostacoli all’ingresso nella professione vi sono l’alto costo dei corsi per ottenere le qualifiche necessarie e il caro-affitti, soprattutto nelle grandi città del Nord, dove il TPL è più capillare e, di conseguenza, maggiore è il bisogno di conducenti. Una possibile soluzione per le aziende è quella di “formare in casa” gli autisti di domani. È il caso di Arriva Italia con il progetto “Arriva Academy”, che negli ultimi anni ha organizzato corsi in tutte le principali aree in cui opera – Brescia, Bergamo, Cremona, Aosta, Torino, Trieste – rivolti a disoccupati di entrambi i sessi, con età superiore ai 21 anni e in possesso della patente B.

I corsi, completamente gratuiti per i candidati e realizzati in collaborazione con importanti enti di formazione, consentono di ottenere la patente D e la Carta di Qualificazione del Conducente oltre a imparare la gestione delle operazioni di biglietteria, sul controllo delle condizioni di pulizia, rifornimento e manutenzione degli autobus, e la formazione sui temi relativi alla normativa nazionale e internazionale del trasporto, alla sicurezza stradale e all’assistenza ai clienti.

Negli ultimi anni sono stati formati oltre 200 uomini e donne, su un totale di circa 2.600 autisti attualmente impiegati da Arriva e dalle sue controllate. Tutti i partecipanti vengono assunti con contratto part-time da 25 ore settimanali all’inizio del corso, che dura in media cinque-sei mesi (320 ore distribuite su 20 settimane, dal lunedì al venerdì). Al termine, a coloro che ottengono le qualifiche richieste viene proposta l’assunzione a tempo indeterminato.

Arriva Italia prevede inoltre ulteriori agevolazioni per i neoassunti, come appartamenti in condivisione ad affitto calmierato per almeno sei mesi, destinati a chi si trasferisce in un’altra città o regione. Per incentivare l’occupazione femminile in un settore ancora fortemente maschile, alcuni alloggi vengono riservati esclusivamente alle donne. Anche grazie a queste iniziative, la percentuale di autiste donne in organico ad Arriva Italia ha raggiunto il 10%.

Letizia Magnani