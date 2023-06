Più treni per le vacanze Gli investimenti del Gruppo Fs

CON OLTRE 10.000 collegamenti al giorno in treno e circa 19.000 corse in bus tra Italia ed Europa, il Polo Passeggeri del Gruppo Fs tenta un’altra sfida: porsi tra le leve strategiche per lo sviluppo del settore turistico in Italia. I numeri registrati nei primi cinque mesi dell’anno fanno sperare in un’estate all’insegna dei viaggi. Nel 2023 le società del Polo Passeggeri del Gruppo Fs hanno registrato 225 milioni di passeggeri tra gennaio e maggio (+24% rispetto al 2022). A livello nazionale sono state registrate, comunicano i vertici della società, "ottime performance" del Frecciarossa (1,5 milioni di passeggeri nei ponti del 25 aprile e del 1 maggio, +7% rispetto al 2019); degli Intercity (7,5 milioni di passeggeri al 31 maggio 2023, +10% rispetto al 2019) e del Regionale (oltre 9 milioni di viaggiatori nei ponti del 25 aprile e del 1 maggio: +18% rispetto al 2019).

Le vendite a livello internazionale – ovvero i clienti che acquistano viaggi in Italia dall’estero – sono aumentate del 65% rispetto al 2019. Cresce il numero dei biglietti acquistati sui canali digitali (40 milioni di viaggi, +80% rispetto al 2019) insieme ai vantaggi offerti a giovani, famiglie e imprese. Nella stagione estiva del Polo Passeggeri si rafforza l’attenzione agli appassionati della bicicletta con circa 26mila posti bici quotidianamente a disposizione dei viaggiatori di Regionale, Intercity ed Eurocity, le cui prenotazioni sono aumentate del 30% rispetto al 2022. "I numeri di aprile e maggio ci dicono che oggi siamo fuori dal Covid e siamo tornati a quelli del 2019", sottolinea Luigi Corradi (foto in basso), amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. Che precisa: "Sono numeri impressionanti".

Sul Regionale, in particolare, la strategia e gli investimenti di Trenitalia degli ultimi tre anni hanno puntato considerevolmente al miglioramento del servizio. "È stata rafforzata l’organizzazione e aumentata l’attenzione al cliente – spiega ancora Corradi – Abbiamo investito molto in nuovi treni e continueremo a farlo: un miliardo di euro l’anno negli ultimi tre anni, e proseguiremo così almeno nei prossimi due anni. Stiamo aumentando anche la frequenza dei treni nel weekend e c’è stata un’ottima risposta da parte della clientela che si sposta anche per piacere o per svago. A chi non prende il regionale da molti anni, mi sento di dire di riprovarlo". Dal 2019 a oggi sono stati consegnati 299 treni Rock e Pop, oltre a 27 treni Blues. Entro la fine dell’anno, inoltre, la flotta del Regionale di Trenitalia sarà arricchita con 26 treni ibridi Blues (a tripla alimentazione: elettrico, diesel e a batteria) e 44 treni Rock e Pop.

I primi dati sulla stagione estiva sono incoraggianti: il segmento dell’Intercity ha già realizzato più di 800.000 prenotazioni (il 20% in più del 2019) in anticipo sull’avvio delle vacanze. A portare i turisti dall’estero pensano gli Eurocity, che collegano l’Italia con Svizzera, Austria e Germania. Nei mesi di maggio e giugno registrati 600.000 passeggeri; quasi 300.000 i biglietti già venduti per l’estate. Intensificati anche i collegamenti dei treni regionali per favorire la scoperta di nuove mete di villeggiatura: 42 collegamenti aggiuntivi nei giorni feriali e 59 nei festivi, per un totale di 1.700 località italiane raggiungibili sia in treno, sia con la combinazione treno più bus. Riconfermati gli speciali "Treni del mare" tra Lombardia e le spiagge del Ponente e Levante Ligure, i treni "Line", con le novità del Cerrano Line e del Collio Line e fermate strategiche nelle più note destinazioni estive, e poi i "treni-bici", adatti anche per le uscite di grandi gruppi, in Friuli, Veneto, Marche e Abruzzo. La novità per le famiglie è la promozione Junior Estate che dal lunedì al venerdì consente di far viaggiare gratuitamente i ragazzi fino a 15 anni, accompagnati da un adulto pagante. La Junior Estate non è l’unica promozione del Regionale, che offre anche la possibilità di viaggiare alla scoperta delle principali attrazioni locali, con l’offerta "Italia in Tour": viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro (15 euro per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 euro (25 euro per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni). L’offerta si estende anche agli amici a quattro zampe con "Dog in Tour" che permette viaggi illimitati per 3 giorni a 15 euro o per 5 giorni a 25 euro. I cani viaggeranno gratis fino al 15 settembre sulle Frecce e fino al 5 settembre su Intercity. Gli animali di piccola taglia che possono essere tenuti nel trasportino, invece, viaggiano gratis a bordo di tutti i treni.

Dove non arriva il treno, arrivano i “Link” di Trenitalia Regionale, con diverse soluzioni per scoprire mete di rilevanza nazionale. Attraverso la soluzione Link treno regionale più bus, infatti, è possibile raggiungere, ad esempio, la meravigliosa Valle dei Templi grazie a un nuovo collegamento intermodale; il Barocco Line con un treno Blues e il Cefalù Line, tra scorci, palazzi e paesaggi di rara bellezza. Riattivato l’Etruschi Line il servizio regionale per raggiungere le più belle località del litorale fra Pisa e Grosseto alla scoperta del patrimonio storico-artistico della Toscana. In Umbria, invece, è possibile scoprire le bellezze della regione attraverso l’Assisi Link, il Marmore Link, il Piediluco Link e con l’Orvieto Link il servizio intermodale treno+funicolare che rende ancora più semplice raggiungere il centro storico.

Ulteriore novità, lo Spoleto Link: la nuova soluzione del Polo Passeggeri che permette di arrivare in treno a Spoleto e poi raggiungere in dieci minuti di autobus le porte del magnifico centro storico. Con l’acquisto dei biglietti in un’unica soluzione, il servizio permette di raggiungere la città umbra lasciando l’automobile a casa, a vantaggio del trasporto collettivo. Ideato con il medesimo principio di intermodalità il recentissimo Narni Link che collega la stazione con il suo centro storico attraverso mezzi a basso impatto ambientale da 25 posti.