"Piattaforme aeree sempre più tech per sfidare gli incendi"

LA FERRARI delle piattaforme aeree. Si potrebbe definire così Cela, la storica azienda bresciana di Corte Franca che ha rappresentato la terza acquisizione, in ordine di tempo, di Consilium Private Equity Fund IV. Il quarto e più recente fondo lanciato dalla Sgr Consilium, nata nel 2000 e operativa con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro e 36 operazioni d’investimento realizzate in Pmi italiane d’eccellenza. E un’eccellenza della manifattura e meccanica del made in Italy è anche Cela, la cui maggioranza del capitale è stata acquisita nelle scorse settimane dal Fondo IV di Consilium che ha affiancato i manager soci Paolo Troni, Roberto Rocca e Simone Scalabrini, che hanno successivamente reinvestito nell’azienda. Paolo Troni, presidente e ad di Cela continuerà a guidare la società con il supporto di Stefano Di Santo, manager che vanta un’importante esperienza nel settore, con l’obiettivo di proseguire nello sviluppo avviato con successo negli ultimi anni.

Qual è l’eccellenza rappresentata da Cela?

"Cela – spiega Paolo Troni – è un’azienda leader nel settore delle piattaforme aeree di fascia alta. La società progetta e produce in Italia – ed esporta in oltre 50 Paesi – piattaforme autocarrate e cingolate (i cosiddetti ragni), trailer (una nuova tipologia di piattaforme recentemente sviluppata per il mercato del Nord America) e vanta una grande esperienza nelle piattaforme antincendio".

Un’esperienza quanto lunga?

"L’azienda è nata nel 1930 con il nome Cella, operando nel settore del sollevamento. Nel 1965 è stata la prima al mondo a montare una piattaforma aerea su un camion. Come molte imprese ha vissuto periodi di difficoltà fino ad essere acquisita da un gruppo inglese. Un’esperienza non positiva alla fine della quale, nel 2009, la società venne rilevata per rilanciare il business".

Operazione riuscita?

"In questi anni Cela è riuscita ad affermarsi come player innovativo grazie a un’offerta ad alto contenuto tecnologico che nasce dalla sua specifica esperienza nel settore antincendio. Le caratteristiche di sicurezza, flessibilità e facilità di utilizzo dei prodotti Cela hanno creato nel tempo l’eccellente reputazione della società. Una crescita e un riconoscimento internazionale confermato dalla costante crescita dei ricavi e della marginalità. Il 2022 si è chiuso con un giro d’affari di circa 45 milioni di euro (+31% sul 2021 e più 88% sul 2020). E quest’anno stimiamo di sfiorare i 50 milioni di fatturato".

Quali sono, se così si può dire, le armi vincenti di Cela?

"Noi progettiamo e costruiamo piattaforme aeree per due settori in particolare, quello industriale e quello dell’antincendio. Ed è proprio sulle piattaforme aeree per uso antincendio, utilizzate dai vigili del fuoco in situazioni di emergenza, che testiamo le soluzioni tecnologiche più innovative, le quali, in seguito, potranno essere utilizzate nella produzione di mezzi in serie per il settore industriale. Per noi il settore antincendio è paragonabile, confrontandolo al settore dell’auto, all’eccellenza innovativa rappresentata dalla Formula 1".

Un esempio?

"L’aver sviluppato un doppio braccio telescopico che fornisce, con minor peso, prestazioni elevate. Il peso, nelle piattaforme, fa la differenza. E Cela può offrire bracci che salgono da 15 a 40 metri, e ora stiamo lanciando anche un braccio da 60 metri, messi su camion molto più piccoli. Su un mezzo da 7,5 tonnellate – noi acquistiamo i camion dai principali costruttori come Iveco e poi li attrezziamo – possiamo montare piattaforme che raggiungono i 40 metri".

Le vostre piattaforme non sono solo montate sui camion?

"Un’altra nostra grande specializzazione riguarda le piattaforme che si muovono su cingoli, i cosiddetti ragni. Piattaforme che hanno il grande vantaggio di essere leggere e con misure contenute, 80 centimetri di larghezza per due metri di lunghezza. Questo permette ai ragni Cela di muoversi su terreni impervi piuttosto che in spazi angusti, per esempio operare in vie o centri commerciali per la pulizia dei vetri piuttosto che in giardini e parchi per la potatura degli alberi".

Macchine sempre più innovative?

"Sia le piattaforme sui camion, sia i ragni sono dotati di sensori e software per gestire i movimenti dei bracci e di modem e sim card per monitoraggio e diagnostica a distanza. Il cliente, con un semplice telefonino, può conoscere in tempo reale operatività e condizione delle piattaforme".

Perché avete deciso l’operazione con il fondo Consilium?

"L’accordo con Consilium rappresenta un’ulteriore importante tappa per lo sviluppo di Cela. Siamo convinti di aver scelto il partner migliore per aiutarci a portare avanti il percorso che la società ha intrapreso negli ultimi anni. In un mercato caratterizzato da un trend positivo dovuto all’adozione di normative di sicurezza sempre più stringenti (le piattaforme sostituiscono scale e ponteggi), questa operazione è stata voluta per supportare il management di Cela nella realizzazione di un importante piano di sviluppo e darci più visibilità e attrattività sul mercato".

Quali sono le principali direttrici del piano?

"Il consolidamento della società a livello italiano ed europeo e l’aumento della presenza in altri mercati ad alto potenziale, in particolare in quello nordamericano. La società ha di recente realizzato rilevanti investimenti di ampliamento della capacità produttiva per dotarsi di una struttura industriale adeguata alla crescita nelle nuove geografie e ottenere significativi recuperi di efficienza".