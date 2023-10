Piattaforma digitale per i negozi di ottica

ESSILORLUXOTTICA compie un altro passo nella digitalizzazione del settore e lancia Helix, la sua nuova divisione dedicata agli ottici indipendenti per aiutarli a ottimizzare la gestione del proprio business con soluzioni tecnologiche di ultima generazione. Grazie a una piattaforma intelligente e interconnessa pensata per la gestione integrata di tutte le attività digitali in negozio, dalla prenotazione degli appuntamenti all’inserimento degli ordini fino alla teleoptometria e ai servizi assicurativi, Helix aiuterà gli ottici a semplificare la gestione quotidiana del proprio business, razionalizzando le numerose tecnologie attualmente esistenti e riducendo le complessità amministrative associate.

Il progetto è parte della strategia di EssilorLuxottica volta a offrire un portafoglio di prodotti e servizi pensati per migliorare l’esperienza dei pazienti e, al tempo stesso, garantire agli ottici efficienza nella gestione del proprio negozio. Le soluzioni Helix saranno inizialmente disponibili in Nord America per tutti gli ottici interessati all’adozione di tecnologie all’avanguardia. La nuova divisione metterà a fattor comune l’insieme delle soluzioni digitali di EssilorLuxottica sul mercato, a partire da quello nordamericano, tra cui VisionWeb, CLX, 4PatientCare e Revenue Cycle Management, e seguirà, precisa una nota del Gruppo, "una logica di gestione del negozio innovativa, integrata e basata sull’analisi dei dati, andando oltre l’attuale approccio frammentato".

Gli ottici, prosegue, "potranno beneficiare di un’interfaccia moderna studiata per navigare con la massima semplicità tra i diversi servizi". "La varietà di tecnologie esistenti per la gestione dei negozi, specialmente in un settore come quello della cura della vista, comporta un notevole dispendio di tempo per gli ottici, costretti a destreggiarsi tra più piattaforme, sistemi, fatturazioni e fornitori di singoli servizi", osserva Fabrizio Uguzzoni (foto in basso), President of Professional Solutions di EssilorLuxottica Nord America. La prima proposta di Helix, una piattaforma di nuova generazione chiamata Vision(X), sarà disponibile per gli ottici statunitensi a partire dal secondo trimestre del 2024 e verrà presentata in anteprima durante il Vision Expo West di Las Vegas.

Vittorio Bellagamba