Personal care e sostenibilità. Gruppo Paglieri investe in ricerca

IL GRUPPO PAGLIERI di Alessandria punta sulla sostenibilità e l’innovazione. Appena inaugurata, infatti, una nuova area ad elevato contenuto tecnologico dedicata alla produzione del semilavorato utilizzato per il personal care. L’impianto rientra nel piano di investimenti più ampio che il Gruppo Paglieri ha previsto per il periodo 2024–2027, per oltre 50 milioni di euro destinati a progetti di crescita del territorio, innovazione e sostenibilità. Paglieri SpA è una storica azienda familiare di Alessandria, fondata nel 1807 grazie alla maestria profumieristica di Luigi Paglieri e del figlio Lodovico. Il Gruppo oggi produce e commercializza un’ampia gamma di beni di largo consumo di alta qualità, che vanno dalla cura del corpo fino alla cura del bucato e della casa. Con i suoi inconfondibili profumi rappresenta uno dei simboli dell’imprenditorialità italiana che porta avanti innovazioni e tradizioni da oltre 200 anni, esportando in oltre 50 Paesi. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, Paglieri produce e commercializza anche i brand Cléo, Labrosan, Mon Amour e SapoNello. Nel 2001 ha fondato Selectiva Spa, con i marchi Aquolina, Pink Sugar e Paglieri 1876, e dal 2010 è proprietaria di Schiapparelli Farmaceutici, mentre da dicembre 2022 di Agopag.

L’azienda ha 217 anni di storia, ha visto al lavoro 7 generazioni Paglieri, detiene 10 marchi e vanta 40 Paesi serviti nel mondo esportando il 15% del fatturato. I ricavi nel 2024 hanno raggiunto quota 254,3 milioni e si prevede che nel 2025 la traiettoria di crescita sarà mantenuta. Questo grazie al lavoro di 276 dipendenti dislocati in 31 linee produttive ad Alessandria di cui 7 Paglieri e 24 Agopag. In tutto a Spinetta Marengo (Alessandria) vi sono 103.940 mq di superficie produttiva, di cui 45.000 mq coperti, circa 30.000 posti pallets, che consentono la produzione di 120 milioni di pezzi prodotti all’anno; altri 180 milioni di pezzi sono prodotti da Agopag (contenitori e capsule in plastica); il tutto finisce nelle mani di quasi 10 milioni di famiglie consumatrici. "Il 2025 si conferma un anno complesso, ma Paglieri continua a crescere in linea con le attese, con performance superiori alla media in diversi segmenti. La solidità del nostro modello, unita agli investimenti in innovazione e sostenibilità, ci permette di guardare con fiducia al secondo semestre, sia in Italia sia all’estero", dichiarano Fabio Rossello e Debora Paglieri (rispettivamente il primo a sinistra e la terza al centro nella foto sopra, accanto a loro Ginevra Rossello Paglieri, Aldo e Lodovico Paglieri), amministratori delegati di Paglieri. L’investimento ha interessato una superficie di circa 500 mq caratterizzata da impianti ad altissima tecnologia grazie ai quali Paglieri incrementa la propria capacità produttiva a 280.000 kg al giorno. Il nuovo impianto è in linea con la missione aziendale di garantire i più elevati standard di sicurezza e qualità, in molti casi più ambiziosi rispetto ai requisiti di legge. In questo, un ruolo fondamentale lo ricopre la ricerca, nella quale Paglieri ha investito nel 2024 circa 14 milioni di euro per lo sviluppo di prodotti che anticipino e rispondano alle esigenze dei consumatori di oggi e di domani, sempre più attenti.

L’adozione di alcuni standard propri del settore farmaceutico – come l’impiego di acqua purificata e la sterilizzazione a vapore a 121°C – consente di minimizzare l’uso di sanitizzanti chimici, migliorando ulteriormente la qualità del processo produttivo. A queste innovazioni si aggiungono importanti migliorie tecniche per la riduzione degli sprechi, tra cui l’implementazione del sistema PIG (Pipeline Inspection Gauge) su tutte le tubazioni che permette di ridurre drasticamente la quantità di acque reflue generate per i lavaggi degli impianti. L’ampliamento dell’area produttiva inaugurata nei mesi scorsi ha richiesto un investimento complessivo di 6 milioni di euro, a conferma della volontà dell’azienda di continuare a innovare e sviluppare la produzione in Italia. Concrete anche le ricadute occupazionali per il territorio dal momento che il progetto ha creato nuovi posti di lavoro, con l’assunzione di alcuni nuovi addetti alla miscelazione, che si aggiungono alle 37 nuove assunzioni dello scorso anno, rafforzando così il contributo di Paglieri alla crescita economica e occupazionale del territorio. Questa espansione è parte integrante della Future Vision di Paglieri, un progetto di lungo termine che mira a combinare tradizione e innovazione, garantendo elevati standard qualitativi, sostenibilità e una crescita responsabile. "L’inaugurazione di questa nuova area produttiva rappresenta - spiega Debora Paglieri, amministratrice delegata di Paglieri - un passo fondamentale per il nostro percorso di crescita e innovazione. Con questo investimento, vogliamo consolidare il nostro impegno nel garantire prodotti di altissima qualità, realizzati con processi sempre più sostenibili ed efficienti, in perfetta armonia con la nostra strategia future vision". Con questo importante traguardo, il Gruppo Paglieri non solo rafforza il proprio ruolo nel panorama industriale italiano, ma rilancia una visione d’impresa che guarda a un futuro in cui la tecnologia è al servizio dell’uomo, la sostenibilità guida ogni scelta e il Made in Italy continua a essere simbolo di eccellenza nel mondo.

Un’eredità che si rinnova ogni giorno da più di 200 anni, ispirando le nuove generazioni a costruire valore con competenza, passione e rispetto per il territorio. "La solidità del nostro assetto proprietario ci ha sempre consentito di operare con visione e continuità - conclude Fabio Rossello - Siamo aperti a soluzioni che portino valore strategico, ma ogni scelta passa dalla coerenza con i nostri valori e dalla capacità di generare crescita sostenibile nel lungo termine".