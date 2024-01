"Per vincere ci basta una fune". Quel primato al femminile

LA RIVOLUZIONE A VOLTE passa da piccoli gesti di gentilezza. È questo il portato reale di EdiliziaAcrobatica, che si è imposta nel settore dell’edilizia, grazie all’idea, del tutto nuova del suo fondatore, Riccardo Iovino. Fare manutenzione di grandi edifici e di monumenti senza ponteggi, ma con operatori sospesi su fune. Da quella sua intuizione sono passati 30 anni esatti, che EdiliziaAcrobatica dovrà festeggiare orfana del suo fondatore, scomparso improvvisamente nel settembre scorso. Alla guida del Gruppo, però, che è passato dall’avere pochi dipendenti all’averne 2400 in quasi tutte le principali capitali europee e nel Medio Oriente, con uno sguardo sempre più internazionale, e ad un fatturato che nel 2023 supererà ampiamente i 120 milioni di euro (dato dei primi nove mesi dell’anno), c’è Anna Marras.

Considerata una delle massime esperte in Italia nel settore della formazione delle risorse umane, prima di ricoprire il ruolo di amministratore delegato della società, è stata consigliera di amministrazione con delega, appunto, alle risorse umane, posizione che le ha consentito di favorire la crescita personale e professionale dei collaboratori dell’azienda. Marras è socia e fondatrice della società di Consulenza Imprenditoriale Edac-Osm Partner che opera nel Nord-Ovest d’Italia e in particolare in Piemonte e Liguria ed è titolare di Edac I-Profile Brasil, azienda di formazione e consulenza attiva in Brasile. Buddista da oltre 20 anni, Anna, ha scelto di dedicare la sua vita ad aiutare e sostenere le persone affinché realizzino un’esistenza piena di valore a prescindere dallo stato in cui si trovano. In coerenza con quella che identifica come la propria missione, ha creato l’Associazione Senza Fini di Lucro Sea, Super Eroi Acrobatici che dà vita a spettacolari calate di operai (travestiti da super eroi di Marvel e DC Comics) dai tetti dei principali ospedali italiani. "Quando ho incontrato Riccardo nel 2006 lavoravano con lui 12 persone. si era rivolto ad una società di consulenza manageriale, dove io ero coach".

È iniziato così il vostro sodalizio?

"Sì, esatto. Era un imprenditore illuminato e ha ascoltato la mia meta, volevo fare in modo che le persone potessero migliorare e assecondare i propri sogni. Il suo era quello di diventare grande".

Quale il segreto del vostro successo?

"Il cambio di paradigma. Abbiamo messo al centro il cliente. Nell’edilizia non era così. ma quando si deve ristrutturare casa si ha bisogno di essere coccolati e di avere risposte proprio come quando si fanno acquisti e quindi noi abbiamo cambiato il punto di vista. L’esperienza dei clienti deve essere bella, proprio come quando acquistano una bene di lusso".

Lei ha preso un testimone importante…

"Riccardo aveva lo sguardo nel futuro. E mi ha allenata a fare ciò che faccio ora. Sono come una madre che si occupa della propria famiglia e come famiglia siamo molto fortunati, perché abbiamo ancora tanti obiettivi da raggiungere". Perché la formazione è stata fondamentale? "Perché per cambiare, per migliorarsi, occorre lavorare sulle abitudini. Noi abbiamo trasformato la figura del muratore. I luoghi comuni lo vogliono maschio, poco socievole, sporco, invece i nostri operatori e le nostre operatrici su fune sono eleganti, capaci di relazionarsi…".

Sono muratori 2.0?

"Abbiamo lavorato molto sul customer care, vogliamo sapere se l’esperienza del cliente finale è stata buona o no e la misuriamo da quanti caffè i clienti offrono ai nostri muratori su fune. Siamo stati coraggiosi e si creano delle belle relazioni".

Coraggio, significa anche per EdiliziAcrobatica aver puntato sulle donne in un settore considerato da sempre maschile?

"Il 54% dei ruoli manageriali sono ricoperti da donne. Molte sono cresciute in questi anni. Io sono fra le socie di una associazione no profit che si chiama ‘Impresa è donna’ e credo che le donne possano fare tutto e bene. Sono una nonna giovane e ho visto come si possa essere ugualmente concentrati sul lavoro anche con figli e nipoti, motivo per cui le donne che lavorano qui in genere vengono promosse quando tornano dalla maternità".

Ci sono anche operatrici su fune?

"Sì, ci sono alcune operatrici normali, muratori donne e diverse restauratrici, fondamentali per alcuni interventi, soprattutto nel recupero dei monumenti storici".

Cosa c’è nel futuro del Gruppo?

"A giugno, per i nostri primi 30 anni, ci sarà il cambio del nome. A breve ci chiameremo solo Acrobatica, perché essendo presenti in molte città estere e puntando sull’internazionalizzazione, ci siamo resi conto che è più facile questo nome. Edilizia è meno facilmente traducibile".

E poi?

"Molte delle nostre rotte erano già tracciate da tempo. sicuramente lavorare di più nel settore energia, con efficientamento e manutenzioni, e in quello dei servizi ai condomini. Con la pandemia abbiamo imparato che occorreva puntare anche su altre attività, come manutenzioni, pulizia, sanificazioni, aiuto concreto alle persone, per non lasciarle sole. Abbiamo imparato che le esigenze cambiano nel tempo e che a fianco del business ci interessa dare valore, diventare migliori, mettere in circolo i benefici".

Cosa significa essere una donna al comando?

"Non mi sento sola alla guida, anzi mi sento di condividere processi, idee. Non si è quasi mai eroi da soli, ma assieme lo si può essere. credo in una leadership diffusa. Non ho superpoteri, ma con il Gruppo so di poter fare e fare bene. I risultati degli ultimi anni sono di tutta la prima linea e di tutti coloro che lavorano con noi. Una sola cosa ho imparato in questa vita, come donna e imprenditrice, abbracciare quante più persone possibile, non accentrare, condividere. Solo così si cresce e di costruisce. Assieme".