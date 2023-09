Per la prima volta in Italia il Registro Velocipedi

Tra le ultime novità nel segno dell’innovazione, il Registro Sperimentale Velocipedi con tecnologia blockchain che, primo in Italia, permette di attestare la titolarità dei propri mezzi riducendo in questo modo il rischio di furti, truffe e acquisti incauti, efficientando i processi di verifica del valore e stimolando la possibilità di assicurarsi per la propria sicurezza. Il progetto, sviluppato in collaborazione con un partner tecnologico in ottica di Open Innovation, è stato il primo a essere ammesso nella “Sandbox” di Ivass.