Per Kiko i migliori risultati di sempre

È IL BRAND DI MAKE-UP leader in Italia, protagonista nel 2022 di una crescita impetuosa di ricavi e margini, e sta realizzando rapidamente una strategia di sviluppo che lo sta trasformando in un brand globale. Si tratta di Kiko Milano, nata nel capoluogo meneghino nel 1997 da un’idea di Stefano Percassi, uno dei sei figli di Antonio Percassi, il fondatore del gruppo di famiglia.

Oggi l’azienda, che debuttò in un corner di 8 metri quadrati all’interno dello storico negozio Fiorucci di piazza San Babila a Milano e si è sviluppata anche grazie ad una joint venture definita nel 2001 con Inditex, la società spagnola proprietaria di Zara, conta oltre 6.500 dipendenti e detiene 900 store nel mondo. Kiko si è specializzato nel commercio al dettaglio di un’ampia linea di prodotti per make-up, trattamento viso e corpo, con una strategia premiata dal successo: il 2022 è stato archiviato con ricavi pari a 671 milioni di euro, in crescita del 42% rispetto al 2021 e del 14% rispetto al 2019, ed un Edibta a quota 75 milioni, in crescita del 350% in confronto al 2021 e del 30% in confronto al 2019. "I risultati 2022 sono stati i migliori di sempre, battendo tutti i record dei principali indicatori economico-finanziari precedenti alla pandemia, grazie alla trasformazione da una catena di negozi make-up principalmente regionale a global beauty brand presente in oltre 60 Paesi", ha commentato Simone Dominici, Ceo della società, annunciando entro la fine di quest’anno l’apertura di 120 nuovi store che porteranno la rete di distribuzione a circa 1.100 negozi in 75 Paesi.

La "ricetta" di Kiko, in fondo, è semplice: proporre cosmetici innovativi adatti a tutte le fasce d’età a prezzi bassi, accessibili a tutti, in un mercato normalmente riservato a prodotti più costosi di marchi maggiormente noti. È la stessa strategia che sta portando il "make-up del made in Italy" in tutto il mondo. Rimane inoltre sempre alta l’attenzione nei confronti dell’Esg e della sostenibilità a 360 gradi, sancita da un primo sustainability report realizzato con Kpmg: da quella nei confronti dei dipendenti di Kiko, attraverso programmi di formazione articolati e il lancio di un programma di wellbeing e bonus straordinario; per le comunità in cui opera, con le partnership che coinvolgono diverse associazioni e fondazioni italiane a difesa della salute e della lotta contro la povertà.

