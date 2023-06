Per Grimaldi Lines la vera vacanza inizia col viaggio

PARADOSSALE? Per nulla. Del resto, il concept è ormai acquisito tra i nuovi viaggiatori: la nave che permette di raggiungere la meta prescelta non è solo un semplice mezzo di trasporto per lasciare un porto e raggiungerne un altro. È già lei un pezzo di vacanza, se non addirittura una destinazione in sé, che annuncia quella successiva e finale. Tant’è che Grimaldi Lines guidato dall’ad Emanuele Grimaldi (nella foto a sinistra), colosso internazionale lungo le autostrade del mare che tagliano il Mediterraneo, ha scelto di puntare su una campagna pubblicitaria 2023 centrata proprio sul messaggio-invito "inizia la vacanza già dal viaggio". E che si tratti di un’evoluzione semantica della comunicazione è evidente. Lo dice l’accoglienza offerta ai passeggeri, con servizi, comfort e animazione che fino a ieri appartenevano più tradizionalmente al mondo crocieristico. E lo conferma l’attenzione che la Compagnia di navigazione napoletana sta riservando all’intrattenimento a bordo dei traghetti e cruise ferry di ultima generazione, quelli che assicurano una ventina di collegamenti marittimi verso la Sardegna, la Sicilia, la Spagna, la Grecia e la Tunisia. A cominciare dalle ammiraglie "Cruise Roma" e "Cruise Barcelona" che si alternano sulla rotta tra Civitavecchia, Porto Torres e la metropoli catalana, peraltro le più attrezzate della flotta in materia di sostenibilità e zero emissioni durante le soste in banchina. Per finire con le due gemelle "Cruise Sardegna" e "Cruise Europa", impegnate sulla tratta Livorno-Olbia, progettate anch’esse per trasformare una semplice traversata in un’esperienza ludica e personalizzata, tra cabine spaziose, ristoranti à la carte, centri benessere, palestre, piscine con solarium, casinò e discoteche.

Anno dunque speciale. Nelle attese, di sicuro, come conferma Francesca Marino (in foto a desstra), Department Manager della Compagnia, con una previsione di crescita del 30% rispetto al 2022 che pure aveva fatto registrare risultati record in termini di passeggeri trasportati. Ma speciale anche nelle novità. Verso la Sardegna, con l’impiego della nave Europa Palace sulla Napoli-Cagliari-Palermo da 1800 passeggeri. Ma in particolare verso la Sicilia, grazie alla linea Napoli-Palermo servita dall’elegante "Cruise Ausonia" che quest’estate andrà va ad aggiungersi alle altre linee per il capoluogo isolano che già operano da Livorno, da Salerno e da Cagliari.

News anche per chi punta su altre destinazioni del Mediterraneo. In particolare sulla Grecia, meta tra le più gettonate e richieste durante la stagione estiva: con due partenze giornaliere tra Brindisi e Igoumenitsa che andranno a rinforzare l’offerta abituale di collegamenti verso il Mare Egeo. A completare l’aspirazione della holding di diventare un autentico Tour Operator e quindi un referente a 360 gradi nell’offerta vacanziera, anche quest’anno Grimaldi Lines punterà sulle formule "Nave+soggiorno" e "City break". La scommessa è esplicita: un brand affidabile in mare, può esserlo anche sulla terraferma.