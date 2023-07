Passi avanti per le imprese 6 su 10 ora sono smart

NON SIAMO così indietro come (spesso) crediamo: più di 6 imprese su 10 hanno sviluppato uno smart product, e su una scala da 1 a 5 (con 5 come massimo) la maturità digitale delle imprese italiane è 2,85, cioè oltre la metà. È la fotografia scattata dall’analisi realizzata dai Digital Innovation Hub di Confindustria – la rete di 23 hub a livello regionale con sede presso le associazioni di Confindustria, che ha l‘obiettivo di diffondere le competenze digitali alle imprese, con focus sulle Pmi – attraverso un test del Politecnico di Milano (nella foto a destra la rettrice Donatella Sciuto). Il campione era composto per il 58% da micro-piccole imprese e per il 42% da medio-grandi. Più dei 23 delle realtà analizzate sono localizzate al nord, con una netta prevalenza nel Nord-Ovest, un quinto nel Sud e isole e il restante 11% al Centro.

La dimensione dell’azienda è una variabile fondamentale: il livello di digitalizzazione, infatti, aumenta al crescere delle dimensioni e questo significa che per le imprese più piccole il processo di innovazione è più lento, soprattutto per carenza di competenze.

I primi tre comparti per numerosità delle imprese analizzate (meccatronica e meccanica, metallurgia, chimica, gomma e plastica) rappresentano la metà del campione, e quasi un quarto appartiene al settore della meccatronica e meccanica. I settori più avanzati (indice di poco superiore o prossimo a 3) sono: Mezzi di trasporto, mobilità e logistica, Ict, servizi digitali e innovativi, Meccatronica e metalmeccanica. Seguono: Scienze della vita e farmaceutico, Chimica, gomma e plastica, agroalimentare, metallurgia, industria cartiera e del legno, tessile e moda, commercio, edilizia e costruzioni. Le imprese di tutti i settori hanno digitalizzato soprattutto le fasi di produzione e di ricerca&innovazione.

Ma l‘analisi individua anche alcune criticità: poco meno di 13 delle imprese infatti considera Industria 4.0 parte delle proprie strategie aziendali mentre solo 4 imprese su 10 riconoscono, sviluppano e premiano le competenze di Industria 4.0. Per 7 imprese su 10 Industria 4.0 non coinvolge gli attori della catena di fornitura interna ed esterna e poco meno del 50% delle imprese mappate ritiene matura la propria cultura aziendale su Industria 4.0. L‘avvio di processi di trasformazione digitale viene frenato, secondo le imprese da diverse cause: mancanza di competenze (43%), costo degli investimenti (42%), cultura aziendale (29%), conoscenza del mercato (24%), scarsa propensione della filiera a integrarsi (18%), individuazione partner esterni (18%), conoscenza incentivi (13%), rischio insuccesso (9%), scarsa maturità del mercato (8%), sicurezza (7%), aspetti legali (3%).

"Le imprese sono nel pieno della cosiddetta twin transition, green e digitale, che sono anche i due grandi driver che guidano gli investimenti e la competitività dell‘Italia e dell‘Europa e sono tra loro strettamente connesse. Per questo è essenziale accelerare sulla digitalizzazione e soprattutto puntare con decisione allo sviluppo di un‘Economia dei Dati, che valorizzi l‘enorme mole di informazioni raccolte da imprese e pubbliche amministrazioni attraverso l‘Internet delle Cose, l‘Intelligenza Artificiale e il Cloud – , ha affermato Agostino Santoni (nella foto a sinistra), vicepresidente di Confindustria per il Digitale –. È l‘evoluzione naturale del 4.0, ma va sostenuta con la creazione di adeguate competenze sia attraverso percorsi scolastici e universitari, sia con l‘upskilling e il reskilling delle risorse umane già impiegate".