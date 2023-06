Partner privilegiato di Rfi per l’alta velocità

GRAZIE A 50 ANNI di esperienza, NET Engineering si distingue nel panorama italiano per la capacità di gestione di progetti complessi grazie a competenze specialistiche di alto livello, alla capacità di porle in dialogo e integrarne i contributi. La sua mission si esplicita nell’ingegneria di sistema e in una pianificazione e progettazione responsabile, che tiene a mente l’intero ciclo di vita delle opere. E l’impegno è quello di lasciare un territorio migliore alle generazioni future. Dalle piste ciclabili alla Tav i progettisti di NET Engineering sono esperti di mobilità green. Un’esperienza confermata anche dai più recenti progetti acquisiti.

In particolare quest’anno ha ottenuto la progettazione definitiva ed esecutiva del primo Bus Rapid Transit (Brt) elettrico in appalto integrato in Italia, a Perugia. Un progetto da oltre 12 km con un investimento di circa 74 milioni con i cantieri che dovrebbero essere aperti a inizio 2024. La Brt è una modalità di mobilità green e sostenibile che prevede l’utilizzo di bus elettrici che si muovono all’interno di linee dotate di infrastrutture di accompagnamento come corsie preferenziali, piccoli hub per il trasporto bici, parcheggi anche per le auto elettriche comprensivi di colonnine di ricarica, servizi logistici (locker) e persino distributori di cibo refrigerato a km zero. Sperimentata con successo in Sud America e in Asia, la Brt sta trovando spazi anche in Europa e NET Engineering è una degli apripista con progetti presentati anche per Bologna e Firenze.

La società di Monselice fa inoltre parte del gruppo di progettisti che si occuperanno – con tempi da record – della progettazione definitiva ed esecutiva della nuova tangenziale ferroviaria di Trento, è impegnata in opere infrastrutturali per l’accessibilità viaria a Cortina in vista delle Olimpiadi del 2026 e per la linea ad Alta velocità Napoli-Bari. In ambito ferroviario, infine, RFI (Ferrovie dello Stato) ha affidato a NET Engineering la cura del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto definitivo di circa 20 interventi di restyling e revamping relativi a stazioni dislocate su tutto il territorio nazionale.

A.Pe.