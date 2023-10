Parola d’ordine: semplificare. Svolta per le partite Iva

DAL 2015 A OGGI ha acquisito 45 società innovative, soprattutto nel settore digitale; la sua mission: accompagnare i clienti nella trasformazione digitale dell’intera supply-chain, attraverso una serie di innovazioni, alcune delle quali basate sull’intelligenza artificiale, per i processi gestionali, l’e-commerce e la marketing automation. Ma TeamSystem, tech company di Pesaro che sviluppa soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, è attiva nel settore del Fintech.

Due i prodotti più diffusi della società, che in questi anni è cresciuta molto, fino a sfiorare un fatturato al dicembre 2022 di 695 milioni di euro e 3 mila dipendenti. Il primo è "Fatture in cloud", che ha semplificato la vita a quasi 2 milioni di partite iva e a piccole e medie imprese in Italia, oltre che ai loro commercialisti, dall’introduzione della fattura elettronica a oggi. L’altro è "Incassa subito", che di fatto anticipa liquidità ai professionisti. Tommaso Cohen, direttore operativo e finanziario di TeamSystem spiega i motivi del successo di questa società. "Intanto investiamo molto in innovazione. Quasi mille dei nostri dipendenti si occupano solo di innovazione. Il digitale è la nostra mission. Lavoriamo ogni giorno per rendere la vita dei nostri clienti, partite iva, quindi professionisti, artigiani, piccole e medie imprese, più facile". L’obiettivo che si sono dati in TeamSystem è quello di rendere interamente digitale la vita dei propri clienti e ci sono riusciti. Puntare sul digitale per loro significa, infatti "portare tutto in cloud. Inizialmente era forse una moda, ora è uno stile che ti consente di lavorare su più piattaforme, scambiare dati in maniera agile e soprattutto sicura", dice Tommaso Cohen. Questo è l’altro punto fondamentale dei prodotti ai quali TeamSystem lavora "la sicurezza delle informazioni e del loro modo di venire memorizzati e scambiati. Quando progettiamo partiamo dalla sicurezza e lo facciamo sartorialmente sul nostro cliente".

Ma innovare in questo settore per TeamSystem significa anche utilizzare l’intelligenza artificiale in maniera evoluta con un fine nobile, che è quello di rendere più facile la vita degli utenti finali. Dal 2015 a oggi, TeamSystem ha acquisito 45 società innovative che, in sinergia con la crescita per linee interne, hanno permesso al Gruppo di consolidare la leadership storica nel segmento dei gestionali e di imporsi, allo stesso tempo, come vero e proprio punto di riferimento in Italia nel mercato della trasformazione digitale. Le acquisizioni di TeamSystem hanno come comune denominatore l’open innovation e rientrano all’interno di due linee-guida strategiche parallele: acquisire sia realtà tecnologiche innovative (comprese start-up) con l’obiettivo di rafforzare la competitività dell’offerta del Gruppo in ambito cloud e trasformazione digitale, sia società tecnologiche, ben posizionate sul proprio mercato di riferimento, per rafforzare la crescita in alcuni settori verticali con alti tassi di sviluppo. "Le soluzioni che proponiamo sono semplici, non hanno bisogno di competenze informatiche specifiche e lavoriamo per semplificare sempre più l’interfaccia utente", spiega Cohen. Per riuscirci lavorano in Team System almeno 30 designer che si occupano proprio di migliorare ogni giorno la fruibilità dei servizi sulle piattaforme.

Fra gli ambiti di sviluppo recente, quello del Finthech. A seguito della pandemia, si è verificata infatti un’impennata di richieste di prestiti veloci a supporto del sistema imprenditoriale, oltre che di richieste di cessione del credito commerciale.